PJ da 36 meses de arresto domiciliario contra la madre de ‘El Monstruo’

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla ordenó que Martina Hernández, madre de Erick Moreno, use grillete electrónico y permanezca sin custodia policial permanente.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla dictó 36 meses de arresto domiciliario contra Martina Hernández, madre de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’. La decisión fue tomada tras una extensa audiencia presidida por el juez Roberth Rimachi Pilco.

En la que Hernández compareció personalmente para argumentar que su delicado estado de salud le impedía cumplir una prisión preventiva tradicional. La imputada aseguró que requiere acompañamiento constante y denunció ser víctima de difamación y venganza por su parentesco con Moreno.

Inicialmente, su defensa propuso que la medida se cumpla en un domicilio en la urbanización Santo Domingo de Guzmán, en Ica. No obstante, durante la audiencia, Hernández presentó una nueva dirección en Carabayllo, Lima, que aún no ha sido verificada por completo por las autoridades.

Lee también:

Este cambio fue cuestionado por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noreste, que además presentó una apelación a la medida. El fiscal Leonardo Boff argumentó que no existen pruebas médicas sólidas que respalden las lesiones y discapacidad alegadas, señalando que no se halló historia clínica que confirme las fracturas cervicales mencionadas por la imputada.

El juez dispuso que el arresto domiciliario sea monitoreado mediante grillete electrónico, sin custodia policial permanente y que Hernández pague una caución de 5.000 soles en cinco cuotas mensuales. Además, tiene prohibido comunicarse con su hijo Erick Moreno y con cualquier otro implicado en el caso, para evitar que pueda influir en el proceso.

La Sala correspondiente evaluará en los próximos días la apelación de la Fiscalía, que solicitaba prisión preventiva por considerar a Hernández un riesgo procesal y por la gravedad de los cargos que enfrenta.