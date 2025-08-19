Abogado de Josimar: “No tiene proceso abierto”

Roberto Robles, abogado de Josimar Cabrera Cornejo, principal sospechoso del feminicidio de la peruana Sheylla Gutiérrez en Estados Unidos, señaló que su patrocinado no enfrenta un proceso abierto en el Perú. “Él ha sido retenido únicamente, mas no ha existido una orden judicial preliminar o una detención contra él. Por lo tanto, él como cualquier ciudadano ha tenido el derecho y la libertad de salir”, indicó.

Respecto al video difundido que lo vincularía con la víctima, la defensa afirmó que no constituye una prueba válida sin un análisis especializado. “El video no tiene una fecha ni una hora cierta, jurídicamente eso no es válido. Para considerar válidamente el video tiene que pasar por una pericia antropológica que diga que es el acusado. Además, es un video cortado”, sostuvo.

El abogado precisó que, de abrirse un proceso formal, este tendría lugar en territorio estadounidense. “Lo más probable es que la investigación se llevada a cabo en los Estados Unidos y a él se le solicite un proceso de extradición”, aseguró. En tanto, explicó que Cabrera se encuentra en condición de citado en el Perú y que cumplirá con cualquier requerimiento judicial por parte de entidades como el Ministerio Público. “A él cuando lo citen, él acudirá. Está en calidad de citado”, añadió.