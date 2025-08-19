Acribillan a mujer en restaurante del Callao

Eran casi las 10 de la noche del último domingo cuando un sujeto ingresó al restaurante Caldo de Gallina – Chifa América, ubicado en la primera cuadra del jirón Cusco, en el Callao y disparó contra un grupo de comensales. Una mujer perdió la vida y otras dos, una fémina y una menor de edad resultaron heridas.

La víctima mortal fue identificada como Noemi Landa Vílchez, de 37 años, quien se encontraba cenando junto a Rosario Berrios Vílchez y una niña de apenas 9 años. Testigos contaron que el criminal llegó decidido a matar, jaló el gatillo varias veces y huyó rápidamente en un auto que lo esperaba afuera del local.

Los gritos de pánico estremecieron a los clientes y meseros, quienes corrieron a auxiliar a las víctimas. Sin embargo, cuando trasladaron a Noemi en un patrullero hasta el hospital Daniel Alcides Carrión, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Rosario Berrios fue impactada en el abdomen y permanece internada bajo observación, mientras que la pequeña recibió un disparo en la mano derecha. De acuerdo con la Policía Nacional, el ataque ha sido tipificado como un caso de sicariato.