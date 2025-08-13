Breña apuesta por el empleo formal

El alcalde de Breña, Luis Felipe de la Mata Martínez sostuvo una importante reunión con representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el objetivo de establecer alianzas que fortalezcan las oportunidades laborales en nuestro distrito.

Leer también [Cancillería crea grupo para que evalúe retiro de Perú de Corte IDH]

En este encuentro participaron también funcionarios del Municipio y directores del MTPE, consolidando compromisos para acercar el empleo formal a más familias breñenses, alineados al Plan de Desarrollo Local Concertado de Breña al 2030.