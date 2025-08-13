Breña apuesta por el empleo formal

Por
Redactor web
-
0
1
Breña apuesta por el empleo formal
Breña apuesta por el empleo formal

El alcalde de Breña, Luis Felipe de la Mata Martínez sostuvo una importante reunión con representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el objetivo de establecer alianzas que fortalezcan las oportunidades laborales en nuestro distrito.

 

Leer también [Cancillería crea grupo para que evalúe retiro de Perú de Corte IDH]

 

En este encuentro participaron también funcionarios del Municipio y directores del MTPE, consolidando compromisos para acercar el empleo formal a más familias breñenses, alineados al Plan de Desarrollo Local Concertado de Breña al 2030.

Artículos relacionadosMás del autor