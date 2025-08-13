Benavides acudió ayer al Ministerio Público

La exfiscal de la nación, Patricia Benavides, llegó ayer por la mañana a la sede principal del Ministerio Público tras ser citada a participar en una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos (JFS), convocada por la fiscal de la nación Delia Espinoza.

Minutos antes del inicio de la sesión programada para las 9 am., llegó Benavides Vargas a bordo de su vehículo e ingresó raudamente a las instalaciones de la institución, en medio de un cordón policial. Hasta el lugar llegaron algunos manifestantes que arengaban tanto a favor como en contra de su reincorporación al Ministerio Público.

Cabe indicar que en la sesión convocada por la fiscal de la nación se espera que Patricia Benavides sea asignada a algún despacho en su calidad de fiscal suprema titular, sin embargo, su abogado Juan Peña indicó que la magistrada desconoce el motivo de la citación, pues este no fue especificado.

“Ella ha sido convocada para una reunión extraordinaria y seguramente ahí definirán qué es lo que se va a tocar. Más no sabemos de la reunión”, aseveró.