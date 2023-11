Áncash: ¡Alerta! 34 contaminados por arsénico en Huarmey

Diresa tiene planeado realizar pruebas a 100 personas de Huarmey de manera aleatoria

El director regional de Salud de Áncash, Luis Valverde Cueva, informó que el número real de personas afectadas por arsénico en la provincia de Huarmey, Áncash, es de 34, siendo la mayoría mujeres embarazadas y niños.

Se realizó un cruce de resultados de análisis del Instituto Nacional de Salud (INS), identificando que 13 casos correspondían a muestras del año anterior, sumándose a los 21 casos de este año para alcanzar un total de 34 personas afectadas.

Valverde enfatizó que aún no se conoce la fuente de contaminación de estas personas.

“No existe un método para eliminar el arsénico, pero sí estamos pidiendo que las entidades competentes determinen la fuente de contaminación que existe en Huarmey”, manifestó.

Como parte de los esfuerzos para detectar oportunamente nuevos casos de arsénico en la sangre, la Diresa tiene planeado realizar pruebas a 100 personas de Huarmey de manera aleatoria los días 28 y 29 de noviembre.

Asintomáticos

El director de Salud de Áncash especificó que la mayoría de los afectados no presentan síntomas, aunque no se descarta que su salud pueda verse afectada en el futuro.

Se informó que seis niños han sido trasladados a Lima para recibir atención médica especializada.

Además, se espera que este fin de semana llegue a Huarmey un equipo de salud del Ministerio de Salud (Minsa) para evaluar a las personas adultas afectadas.

El 25 de octubre, la ministra Jennifer Contreras asistió al distrito de Cajacay, en la provincia de Bolognesi, en el departamento de Áncash, para inaugurar el Sistema de Riego Presa Cushurococna Huarco Curán – Cajacay. La titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) expresó su satisfacción por la obra de la represa y los logros de su cartera, basándose en dos razones principales.

En primer lugar, consideró que la obra representa un avance significativo en el progreso y desarrollo de más de mil productores agrícolas y agropecuarios. En segundo lugar, destacó que esta iniciativa se alinea con la estrategia del Ejecutivo de descentralizar las infraestructuras nacionales y mejorar el acceso a recursos esenciales.

Además, la representante del Midagri describió la obra como un proyecto emblemático que no solo contribuirá a asegurar la seguridad alimentaria de la población del distrito, sino que también garantizará el riego de 652 hectáreas de cultivos. Esto, a su vez, posibilitará la ejecución de otros proyectos que dependen de la disponibilidad de agua en la reserva hídrica.

“Todos ustedes van a ser testigos de que esta represa nos va a ayudar a tener proyectos productivos, porque sin agua no hay vida, sin agua no hay agricultura, ni nada. Esta obra tendrá la implementación de un sistema de riego, que no solo contribuirá a la gestión sostenible del agua, sino también en promover mayores volúmenes de producción agrícola y pecuaria”, declaró la ministra Contreras.

Represa

Este proyecto lo lleva a cabo el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), una entidad que opera bajo el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego con el propósito de ser la entidad rectora del subsector de riego a nivel nacional, promoviendo y fomentando el uso eficiente y sostenible del agua para la agricultura. El proyecto contó con una inversión de 78,4 millones de soles y fue cofinanciado por la Empresa Minera Antamina.

La represa tiene una capacidad de almacenamiento de más de 1,7 millones de metros cúbicos de agua. A lo largo de sus dieciséis kilómetros de canal de conducción, se proporcionará el riego necesario para los cultivos y el pasto para el ganado.

“Nuestro objetivo principal es elevar la calidad de vida de las familias de los agricultores y sentar la base de un futuro más prometedor para todas las personas que viven en estas comunidades. Este proyecto es un testimonio de poder, de la colaboración y el esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno: central, regional y local”, señaló la ministra.

Desde la perspectiva del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la inauguración de esta represa representa un avance significativo en el fortalecimiento de la seguridad hídrica. Esto, a su vez, impulsará el sector agrario en Áncash, generando oportunidades de empleo y contribuyendo al crecimiento económico en la región costeña. En última instancia, se espera que esta mejora en la infraestructura hídrica tenga un impacto positivo en la calidad de vida de los pequeños productores y ganaderos de la zona.