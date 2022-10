Alimenta bien a tus cuyes y gana dinero

Lic. Melvin Vargas, Gerente General de RMR PERU. La RED DE MULTISERVICIOS REGIONALES S.A.C. (RMR PERÚ) te explicará la importancia de la alimentación, como pilar fundamental de la crianza comercial de cuyes

LA ALIMENTACIÓN DEL CUY

De nada sirve tener cuyes de buena genética si están mal alimentados; en ese sentido, se debe contar con una buena nutrición que permita un rápido crecimiento de las camadas.

“Hay 2 errores muy frecuentes que se cometen en la alimentación de los cuyes; uno de ellos es no dar alimento balanceado y el otro es alimentar a todos los cuyes por igual; desconociendo los requerimientos nutricionales del cuy según su edad y estado fisiológico” indica el Lic. Melvin Vargas, Gerente General de la RED DE MULTISERVICIOS REGIONALES S.A.C.

No es posible vender cuyes en corto tiempo y con una buena conformación física si no se da alimento balanceado. Además, se debe saber que no hay una sola fórmula de alimento balanceado; en ese sentido, hay un tipo de alimento para los reproductores y otro para las crías en sus diferentes etapas.

Por esa razón, se recomienda a los futuros productores de cuy brindar una alimentación mixta a los animales, que comprenda un 75% de forraje verde y un 25% de concentrado técnicamente formulado.

Los forrajes más utilizados en la alimentación de los cuyes son la alfalfa (Medicago sativa), la chala de maíz (Zea mays), el pasto elefante (Pennisetum purpureum), la grama china (Sorghum halepense), entre otros.

El alimento vegetal no puede proporcionarse húmedo, caliente ni recién cortado, de lo contrario el cuy podría enfermar de Timpanismo o Torsón (hinchamiento de panza). Es por ello, que se recomienda orear el forraje en sombra por lo menos 2 horas antes de proporcionárselo al cuy.

Como complemento del forraje verde utilizado (fuente importante de vitamina C), debemos suministrar un buen alimento balanceado. La recomendación para alguien que recién va a incursionar en la crianza de cuyes, es que compre concentrados ya formulados de marcas reconocidas como CORINA, PURINA, etc. Conforme se vaya avanzando en dicho negocio y se tenga un mayor número de ejemplares, la posibilidad de que uno mismo formule su propio alimento concentrado (con la asistencia de un nutriólogo) no sería nada descabellado.

Un cuy debe comer 2 veces al día, por la mañana debe recibir su alimento concentrado acompañado de agua en sus bebederos; y por la tarde debe recibir su forraje verde previamente oreado.

La cantidad de alimento diario que debe proporcionarse a los cuyes varía según la etapa de crianza; y eso lo detallamos en el siguiente cuadro:

Asimismo, si se piensa criar en zona urbana y la compra de alimento verde le resulta complicado, tiene como alternativa el cultivo del FORRAJE HIDROPÓNICO, el mismo que consiste en germinar semillas (de cebada, por ejemplo) dentro de bandejas plásticas con orificios para luego de 2 semanas obtener un alimento nutritivo y saludable para los cuyes.

