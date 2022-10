Lic. Melvin Vargas, Gerente General de RMR PERU. El conocimiento es poder, y por eso, la RED DE MULTISERVICIOS REGIONALES SAC (RMR PERU) te enseñará en esta oportunidad sobre los 4 pilares de la crianza de cuyes que debes tener siempre presente para una producción exitosa.

Te enseñamos como criarlos de forma adecuada y así poder hacer negocio rentable

PRIMER PILAR: GENÉTICA

Solo es posible obtener buenas crías a partir de buenos padres; en ese sentido, se debe contar con una buena genética de cuyes reproductores (en padrillos y madrillas).

No es posible tener una alta productividad si no se cuentan con ejemplares altamente precoces, prolíficos (con alto número de crías) y de buena conversión alimenticia.

Normalmente, en zonas rurales y en emprendimientos familiares se crían cuyes criollos de aspecto anguloso, orejas paradas, excesivamente nerviosos y con muy poco desarrollo muscular, lo que no sirve para una producción comercial. Un cuy mejorado genéticamente tiene cabeza redondeada, orejas caídas, es de temperamento tranquilo y presenta una buena conformación física (alto desarrollo muscular).

Por esa razón, se recomienda a los futuros productores de cuy adquirir ejemplares de las razas PERÚ, ANDINA e INTI que son las principales y que ofrece la empresa RED DE MULTISERVICIOS REGIONALES SAC. También hay una nueva RAZA KURI que surgió a fines del año pasado en el INIA y es también una buena opción de compra, aunque es mucho más escasa.

SEGUNDO PILAR: ALIMENTACIÓN

De nada sirve tener cuyes de buena genética si están mal alimentados; en ese sentido, se debe contar con una buena nutrición que permita un rápido crecimiento de las camadas.

Hay 2 errores muy frecuentes que se cometen en la alimentación de los cuyes; uno de ellos es no dar alimento balanceado y el otro es alimentar a todos los cuyes por igual; desconociendo los requerimientos nutricionales del cuy según su edad y estado fisiológico.

No es posible vender cuyes en corto tiempo y con una buena conformación física si no se da alimento balanceado. Además, se debe saber que no hay una sola fórmula de alimento balanceado; en ese sentido, hay un tipo de alimento para los reproductores y otro para las crías en sus diferentes etapas.

Por esa razón, se recomienda a los futuros productores de cuy brindar una alimentación mixta a los animales, que comprenda un 75% de forraje verde (alfalfa, maíz, cebada, avena, trébol, pasto elefante, etc.) y un 25% de concentrado técnicamente formulado (de las marcas CORINA, FLORIDA, PURINA, etc.).

Asimismo, si se piensa criar en zona urbana y la compra de alimento verde le resulta complicado, tiene como alternativa el cultivo del Forraje Hidropónico, el mismo que consiste en germinar semillas (de cebada, por ejemplo) dentro de bandejas plásticas con orificios para luego de 2 semanas obtener un alimento nutritivo y saludable para los cuyes.

TERCER PILAR: SANIDAD

De nada sirve contar con una buena genética y una buena alimentación, si nuestros cuyes se nos enferman o mueren por negligencia o falta de una estrategia sanitaria.

Más vale prevenir que medicar; en tal sentido, hay que evitar que nuestros cuyes se contaminen o enfermen. Para ello, hay que colocar mallas metálicas en las ventanas del galpón para que no ingresen palomas o ratas (que trasmiten salmonelosis, una peste mortal en los cuyes) y desinfectar las pozas y jaulas con un desinfectante de amplio espectro como el cloruro de benzalconio.

Por esa razón, se recomienda a los futuros productores de cuy que compren un botiquín para cuyes (que lo puede comprar llamando al Cel. 997312573), que mantengan limpio su espacio de crianza (sin malos olores ni moscas) y que eviten criar al cuy junto a otros animales porque habría contaminación cruzada (es malo criar a corta distancia animales de diferentes especies).

CUARTO PILAR: MANEJO

De nada sirve tener una buena genética, una buena alimentación y una buena sanidad si la persona a cargo de los cuyes no está capacitada y desconoce de ciertos criterios técnicos para una producción rentable.

No basta estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado, tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado y en el momento adecuado, y para ello tienes que capacitarte.

No reproducir padres con hijos o hermanos con hermanas, es parte del manejo técnico que no se debe descuidar. Si los cuyes se reproducen entre familia, se desmejora la raza y se tendrán futuras camadas débiles y pequeñas. En otras palabras, se debe evitar la consanguinidad.

Parte del manejo es empadrar a los cuyes reproductores adecuadamente (1 macho de 3 meses con 8 a 10 hembras de 2 meses), cuidar a las hembras en preñez, destetar a las crías a tiempo (a los 10 o 14 días), separar a las crías por sexo antes del inicio del engorde, entre otras cosas.

Parte del manejo es empadrar a los cuyes reproductores adecuadamente (1 macho de 3 meses con 8 a 10 hembras de 2 meses), cuidar a las hembras en preñez, destetar a las crías a tiempo (a los 10 o 14 días), separar a las crías por sexo antes del inicio del engorde, entre otras cosas.