Alianza Lima se pronuncia sobre el caso Brian Farioli

El volante argentino Brian Farioli no pasó los exámenes médicos requeridos, lo que llevó a Alianza Lima a desistir de su fichaje.

A pesar de que el jugador asegura estar «en perfectas condiciones», el departamento médico del club determinó lo contrario.

Declaraciones de Franco Navarro sobre el caso Farioli

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, abordó la situación tras el amistoso de pretemporada contra la Selección Peruana Sub-20. En rueda de prensa, Navarro fue claro sobre los motivos de la decisión: «En Alianza, como en los mejores clubes del mundo, para firmar un contrato debes superar los exámenes médicos. Lamentablemente, Farioli no está apto para entrenar ni jugar con nosotros«.

El directivo también señaló que el área médica del club realizó un diagnóstico exhaustivo que confirmó que el jugador no está en condiciones físicas para unirse al equipo.

Alianza Lima cierra la puerta al fichaje de Farioli

Navarro descartó cualquier posibilidad de que el volante argentino firme contrato en los próximos días, destacando que el club no puede asumir el riesgo de contratar a un jugador en proceso de recuperación. «No vamos a contratarlo porque no está en condiciones para entrenar ni jugar. Sabíamos de sus antecedentes médicos, pero fue un pedido del cuerpo técnico. Sin embargo, tras la evaluación, se determinó que no está apto para competir«.

Historial de lesiones de Brian Farioli

El caso de Farioli genera debate, especialmente por su historial médico reciente. A finales del 2023, el volante sufrió una rotura de ligamentos cruzados, y un año después enfrentó una nueva lesión, esta vez en el tendón de Aquiles. Estas complicaciones médicas han sido determinantes para que Alianza Lima decida no incorporarlo.

¿Qué sigue para Alianza Lima?

Con la fallida contratación de Brian Farioli, Alianza Lima deberá replantear sus refuerzos para el 2025, priorizando jugadores en óptimas condiciones para enfrentar los desafíos de la Liga 1 y la Copa Libertadores.