Brian Farioli no jugará en Alianza Lima tras exámenes médicos

El volante argentino Brian Farioli llegó a Lima el pasado 2 de enero con el sueño de convertirse en jugador de Alianza Lima.

Sin embargo, apenas un día después, se confirmó que no formará parte del equipo debido a que no superó los exámenes médicos correspondientes.

Confirmación oficial

El viernes 3 de enero, Farioli acudió a las instalaciones del club blanquiazul para someterse a las pruebas médicas. Horas después, surgieron rumores sobre resultados desfavorables, que finalmente fueron confirmados.

Según Radio Programas del Perú (RPP), el estado físico del mediocampista no se ajusta a los requerimientos del club victoriano. En sus redes sociales, RPP señaló: “Brian Farioli no jugará en Alianza Lima. Futbolista no pasó los exámenes médicos de forma satisfactoria. El estado actual del volante no encaja con los tiempos y necesidades del club victoriano. Directiva trabaja salida legal con el jugador”.

El jugador no llegó a firmar contrato oficial, ya que la carta de intención de acuerdo enviada por el club estaba sujeta a que pasara los exámenes médicos de manera favorable. Actualmente, ambas partes buscan llegar a un entendimiento legal para evitar conflictos.

Lesiones recientes de Brian Farioli

La situación ha generado críticas hacia la planificación de la directiva blanquiazul, ya que se conocía el historial médico del jugador.

Farioli sufrió una rotura de ligamento cruzado el 28 de noviembre de 2023, cuando jugaba para Central Córdoba, lo que lo mantuvo fuera de las canchas durante ocho meses. Regresó en agosto de 2024 con Colón de Santa Fe, pero apenas disputó ocho partidos en la Liga Profesional Argentina antes de enfrentar nuevas molestias físicas.

El último informe médico del club argentino detalló que Farioli padeció una lesión miotendinosa del tendón de Aquiles, que, aunque no requirió cirugía, lo dejó fuera de competencia por tiempo prolongado.

Implicancias para Alianza Lima

Este desenlace obliga a Alianza Lima a reevaluar su estrategia de fichajes de cara a la temporada 2025, en la que el equipo disputará la Liga 1 y la Copa Libertadores. La salida de Farioli podría dar paso a la incorporación de otro refuerzo en el mediocampo.