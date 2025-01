Rodri responde a Cristiano Ronaldo

El 2025 comenzó con controversias en el mundo del fútbol, y esta vez el debate lo protagonizan el español Rodri Hernández y el brasileño Vinicius Junior.

En una reciente entrevista con el medio deportivo AS, el mediocampista del Manchester City defendió su victoria en el Balón de Oro, en respuesta a las críticas de Cristiano Ronaldo, quien señaló que el premio debía haber sido para el atacante del Real Madrid.

También lee:

Rodri: «Los periodistas votaron por mí, como antes votaron por él»

Rodri, ganador del Balón de Oro tras una destacada temporada en la que conquistó la Eurocopa con España y brilló en el Manchester City, no dudó en responder a las declaraciones de Ronaldo, quien aseguró que Vinicius Junior, ganador del premio The Best y el Globe Soccer Award, merecía el galardón.

«Fue una sorpresa, porque él [Cristiano] mejor que nadie sabe cómo funciona este premio y cómo se elige al ganador», declaró el mediocampista. Además, recordó que en el pasado el portugués apoyaba el proceso de votación.

«Este año, los periodistas han considerado que yo debía ganarlo. Probablemente, fueron los mismos periodistas que en su momento votaron por él. Imagino que entonces sí estaba de acuerdo con el resultado«, añadió con contundencia.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo?

Durante la gala de los Globe Soccer Awards 2025, celebrada en Dubái, Ronaldo, actual jugador del Al Nassr y leyenda del Real Madrid, expresó su descontento con el resultado del Balón de Oro.

«(Vinicius Jr.) Hizo un gran trabajo y, en mi opinión, merecía el Balón de Oro. Fue injusto, lo digo aquí delante de todo el mundo», afirmó el máximo goleador en la historia del fútbol.

Un duelo que divide opiniones

El debate entre los méritos de Rodri y Vinicius Junior sigue generando opiniones encontradas en el mundo del fútbol. Mientras el español ha sido clave en los logros colectivos de su club y selección, el brasileño destacó como líder en el ataque del Real Madrid, lo que lo llevó a ganar otros premios importantes en la temporada.