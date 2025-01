Epidemiólogo del Minsa desmiente rumores sobre un nuevo virus respiratorio en China

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú), desmintió las afirmaciones sobre la supuesta aparición de un nuevo virus respiratorio en China.

En declaraciones a La Rotativa del Aire de RPP, el especialista aclaró que no existe evidencia de un nuevo virus ni riesgo de pandemia, según información confirmada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

También lee:

Aclaración sobre la situación en China

Munayco explicó que lo ocurrido en el país asiático corresponde a un aumento estacional de infecciones respiratorias, común durante el invierno, que en esa región va de diciembre a marzo. Este comportamiento es similar al de otros países, incluido Perú, donde las infecciones respiratorias se incrementan en temporadas frías.

«No hay ningún nuevo virus ni riesgo de una nueva pandemia. La OPS confirmó que no se ha emitido ninguna alerta. Se trata únicamente de un comportamiento estacional, por lo que no hay razón para alarmarse«, señaló el epidemiólogo.

Estas declaraciones surgen tras la difusión de videos en redes sociales que especulaban sobre la aparición de un nuevo virus en China con rápida propagación. Frente a esto, el Ministerio de Salud peruano emitió un comunicado reafirmando que no existe evidencia de un nuevo agente patógeno ni peligro de pandemia.

Enfermedades de verano en Perú

Por otro lado, Munayco también alertó sobre las enfermedades típicas del verano en Perú, destacando el aumento de casos de COVID-19 a inicios de año y las llamadas “enfermedades asociadas al calor”. Entre estas, mencionó el agotamiento por calor y el golpe de calor como las principales preocupaciones.

Agotamiento por calor: Se produce tras la exposición prolongada a altas temperaturas sin hidratación adecuada. Los síntomas incluyen cansancio extremo y desmayos, pero suele ser leve y se alivia rehidratando y protegiendo del sol.

Golpe de calor: Un cuadro más grave que ocurre cuando la temperatura corporal supera los 40 °C, lo que puede poner en riesgo la vida.

Para prevenir estos problemas, Munayco recomendó evitar la exposición al sol durante el mediodía, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y acudir a un centro de salud en caso de síntomas graves.