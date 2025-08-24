Alejandra Baigorria ilusionada por convertirse en madre

La empresaria reveló que iniciará los preparativos médicos para buscar su primer embarazo y ser madre junto a Said Palao.

Alejandra Baigorria confirmó que ya comenzó los preparativos médicos para buscar su primer embarazo junto a su esposo, Said Palao, con quien contrajo matrimonio en abril de 2025. La noticia fue revelada en una entrevista reciente y ratificada durante la celebración del cumpleaños de la streamer Zully.

Donde la pareja se mostró más unida que nunca. La popular ‘Gringa de Gamarra’ compartió que desde hace algún tiempo congeló sus óvulos, anticipando su deseo de ser madre en el futuro. Ahora, el siguiente paso es completar los chequeos médicos antes de dejar los métodos anticonceptivos.

Puedes leer:

«Tengo una cita con mi doctor, donde congelé mis óvulos, para hacerme mis chequeos y que todo esté bien, comenzar a encargar. Tengo que dejar de cuidarme y ya, que salga lo que tiene que salir. Yo calculo que antes de fin de año (podría quedar embarazada)», dijo emocionada.

La empresaria comentó que, si todo marcha como lo espera, planea recibir el 2026 en una etapa distinta de su vida. «Para el viaje de Año Nuevo, si pega, pega, el otro año espero ya estar con pancita», expresó muy emocionado de poder ser mandre junto a su esposo Said Palao.