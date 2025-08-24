Perú sumó 23 medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025

La delegación peruana culminó su participación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con un total de 23 medallas (3 de oro, 5 de plata y 15 de bronce), sumandos dos preseas finales en el golf y el karate.

En golf, Ariana Urrea se quedó con la plata en la modalidad individual femenino, tras un emocionante duelo que terminó con 229 golpes, apenas cinco más que la guatemalteca Elzbieta Aldana (224). Este logro se sumó al oro en equipo mixto que la propia Urrea consiguió junto a Tiago Ledgard, Alexa Vegas y Alejandro del Valle.

En karate, Hermes Moreno se adjudicó la medalla de bronce en la división -60 kg, luego de caer en semifinales ante el venezolano Sebastián Chirinos. Con ello, el karate peruano cerró con dos preseas, contando también la plata de Sofía Gómez en -55 kg. El taekwondo fue la disciplina con más medallas para el Perú, con cuatro en total.

Seguido de la esgrima, que aportó tres, entre ellas un oro gracias a Renzo Fukuda en florete individual masculino. En total fueron 3 las medallas de Oro. Renzo Fukuda (Esgrima), Equipo mixto (Golf), Verónica Huacasi (Atletismo, 3 mil m con obstáculos). En el medallero general, Perú quedó en la 15° posición. Bajó 3 posiciones en comparación a la edición del 2021, donde quedó en el 12° lugar.