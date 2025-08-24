El Anticiclón del Pacífico Sur sigue golpeando Lima

Desde las primeras horas, la ciudad está registrando una copiosa garúa y una intensa sensación de frío. El Senamhi advirtió que su estación en Jesús María “registró acumulados de llovizna de 0.1 mm.”.

El Anticiclón del Pacífico Sur sigue golpeando la costa peruana, en especial Lima. La capital soporta este sábado una intensa llovizna y un marcado descenso de temperatura, así como elevados índices de humedad. En su cuenta de X, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) detalló que la copiosa garúa se registra “principalmente en distritos al centro de la capital”.

Al respecto, el organismo advirtió que su estación en Jesús María “registró acumulados de llovizna de 0.1 mm.”. Estas condiciones climáticas, similares a las reportadas ayer, viernes. Están relacionadas al arribo a nuestro territorio delAnticiclón del Pacífico Sur, fenómeno que trae vientos desde la Antártida.

Como se recuerda, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicó que la costa peruana, incluida la capital, experimentará “un aumento de nubosidad, lloviznas generalizadas y una mayor sensación de frío”. En un comunicado, el organismo detalló que estas condiciones se presentarán del 22 y 25 de agosto.

“Principalmente durante las noches, madrugadas y las primeras horas de la mañana”. Según explicó el Senamhi, estas condiciones están asociadas al arribo del Anticiclón del Pacífico Sur, “lo que incrementará la humedad en la franja costera”. “Como resultado, se prevé la presencia de niebla, neblina, descenso de temperaturas y ráfagas de viento que intensificarán la sensación de frío a lo largo de la costa peruana”, apuntó el organismo.