Al menos 14 muertos tras ataque masivo sobre Kiev

La capital ucraniana sufrió una nueva oleada de ataques rusos con daños en la delegación de la UE. Líderes europeos exigen el cese de la agresión, mientras Rusia asegura que solo atacó objetivos militares.

Un ataque nocturno perpetrado por Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, dejó un saldo de 14 civiles muertos, entre ellos tres menores, según confirmaron este jueves las autoridades ucranianas. «A las 11:00 horas se ha confirmado la información sobre 14 muertes como resultado del ataque ruso. Entre los muertos hay tres menores: una niña de dos años, un chico de 14 años y una chica de 17 años», informó la Fiscalía de Kiev.

La niña de dos años murió en el acto por una explosión. Mientras que los otros dos menores fallecieron tras ser trasladados al hospital en estado crítico, según la agencia Ukrinform. El ataque, descrito como «masivo» por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. También dejó al menos 50 heridos, de los cuales 40 requirieron hospitalización, según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó.

Además, unas diez personas permanecen desaparecidas, y las labores de rescate continúan en varios puntos de la ciudad. El bombardeo, que incluyó 598 drones y 31 misiles, entre ellos misiles de crucero Kh-101, balísticos Iskander-M y misiles hipersónicos Kinzhal, causó daños significativos en la capital ucraniana.

Edificios residenciales, un centro comercial, una guardería y las oficinas del periódico Ukrainska Pravda resultaron afectados. La delegación de la Unión Europea (UE) en Kiev también sufrió daños, lo que provocó una fuerte condena por parte de líderes europeos.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, denunció que el edificio de la UE fue atacado «deliberadamente» y se declaró «horrorizado» por los ataques. «La UE no se intimidará. La agresión rusa sólo refuerza nuestra resolución por estar del lado de Ucrania y su gente», afirmó Costa, compartiendo una imagen de una oficina con ventanas rotas y múltiples destrozos.