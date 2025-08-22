Rusia bombardea Ucrania con hartos drones y misiles

Andrii Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, informó que Rusia lanzó 614 municiones de ataque aéreo entre la noche del miércoles y la mañana del jueves. Según la Fuerza Aérea ucraniana, el ataque —que incluyó 574 drones y 40 misiles— fue en gran parte interceptado, y solo se registraron impactos en 11 puntos del país.

Según declaraciones del ministro ucraniano, los ataques alcanzaron una importante fábrica estadounidense de productos electrónicos ubicada en la región occidental del país, lo que provocó daños y dejó víctimas. Sybiha añadió que ese lugar ya figuraba entre los objetivos militares identificados por Rusia.

Tras el ataque, el presidente Volodímir Zelenski publicó un mensaje en Telegram en el que calificó el hecho como «muy revelador». Allí señaló que la instalación atacada era “una empresa común y corriente”, pero que, aun así, fue un objetivo para las fuerzas rusas. Finalmente, fue tajante al afirmar que «el mundo no hace ningún esfuerzo para detener esta guerra».

A través de una publicación en Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que «es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país invasor». Trump también responsabilizó a Joe Biden de que Ucrania no pueda defenderse de Rusia, calificándolo de «corrupto» e «incompetente». Finalmente, reiteró que, si él hubiera estado en la presidencia, la guerra nunca habría ocurrido. «¡CERO POSIBILIDADES!», sentenció.