Víctor Revoredo liderará lucha contra la criminalidad en Trujillo

El coronel Revoredo prometió encontrar al líder de la banda delictiva ‘Los Pulpos’, activa en la localidad

Ante el aumento de la delincuencia en Trujillo, el Gobierno ha optado por declarar la ciudad en estado de emergencia. Como medida para enfrentar esta situación, el coronel PNP Víctor Revoredo ha sido designado como el nuevo líder de la División de Criminalidad de la Policía Nacional del Perú.

El coronel Revoredo, quien anteriormente estuvo a cargo de la División de Homicidios, asume este nuevo rol en un momento crucial para la ciudad, coincidiendo con la llegada del futbolista Paolo Guerrero. Se espera que bajo su liderazgo se implementen estrategias efectivas para abordar de manera integral los problemas de extorsión, criminalidad y secuestros.

“La criminalidad no va a ganar, como dice nuestro presidente regional. La criminalidad no va, cueste lo que nos cueste. Johnson (Cruz Silva) ‘Pulpo’ y jauría no van”, fueron sus primeras palabras a la prensa.

También expresó que se encargarán de arrestar a los líderes de las organizaciones delictivas que generan temor en la comunidad. De esta manera, envía un mensaje directo al líder de la banda ‘Los Pulpos‘, asegurando que lo encontrará sin importar dónde se esconda.

“Johnson, tú sabes, te hiciste pasar por muerto. Si quieres ese camino, lo vas a encontrar”, fue la advertencia del coronel al conocerse su nueva designación a Cosmos Noticias.

Revoredo abandonó la División de Homicidios para proseguir con una maestría en Gestión Pública en la Universidad Católica (PUCP), como se mencionó anteriormente.

¿Qué dijo el gobernador regional?

El gobernador regional, César Acuña, ya había anunciado algunos cambios o rotaciones en la institución, expresando su solicitud al ministro del Interior, Víctor Torres. Acuña considera que la lucha de la PNP no ha sido efectiva debido a la falta de captura de los líderes de las organizaciones criminales.

También señaló que su solicitud tiene como objetivo implementar una estrategia de seguridad, proponiendo la rotación de un coronel y cien policías a otros destinos para fortalecer la lucha contra la extorsión, secuestro, robos y otros delitos que afectan a la provincia.

“Un coronel con sus 100 policías. A los que están ahorita rotarlos a otro sitio, porque realmente nadie lo puede negar. ¿Cómo que no van a saber dónde están las cabecillas de las bandas”, mencionó a RPP Noticias.

¿Quién es Víctor Revoredo?

El nuevo jefe de la lucha contra la criminalidad en Trujillo es oriundo de Piura y posee más de 30 años de experiencia en la institución policial. Durante su carrera, ha liderado investigaciones contra bandas extranjeras, entre las más destacadas se encuentra el Tren de Aragua, la cual opera en Perú y otros países de América Latina.

Después de la detención de Wanda del Valle, pareja del fallecido ‘Maldito Cris‘, Revoredo también pasó a figurar como denunciante. ‘Maldito Cris’ había perpetrado el asesinato de un sereno en Surco, así como de otras autoridades.

Además, Revoredo estuvo involucrado en las diligencias para la extradición de Sergio Tarache, quien confesó haber perpetrado el feminicidio de Katherine Gómez al rociarla con combustible y prenderle fuego. Como jefe de la lucha contra la criminalidad en Trujillo, lidera investigaciones cruciales en América Latina.

