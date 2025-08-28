Aprueban extradición de ‘El Monstruo’, desde Paraguay

El Ejecutivo oficializó la entrega a las autoridades peruanas del delincuente, condenado a 32 años de cárcel por secuestro, robo agravado y otros delitos.

El Poder Ejecutivo aprobó la extradición desde Paraguay de Erick Luis Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’. Para que cumpla en el Perú la condena impuesta en su contra por el delito de robo agravado. La decisión fue publicada hoy en el diario oficial El Peruano mediante la Resolución Suprema N.° 169-2025-JUS.

La solicitud de extradición fue presentada por el Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y declarada procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

El proceso se sustenta en el Tratado de Extradición vigente entre Perú y Paraguay desde 2005. Así como en el Código Procesal Penal y el Decreto Supremo N.° 015-2025-JUS. La norma lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana y el ministro de Justicia Juan José Santiváñez.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, Moreno Hernández —de 32 años— es sindicado como autor principal de varios secuestros, entre ellos el de la menor Valeria Vásquez Barrientos en Comas. El sujeto fue incluido en la lista de ‘Los más buscados’ el 28 de diciembre de 2023. Tras ser condenado a 32 años de prisión por delitos de secuestro, hurto, homicidio, sicariato y microcomercialización de drogas.

Las autoridades peruanas solicitaron en junio a Brasil y Paraguay la extradición de Erick Moreno tras confirmarse que habría utilizado documentación falsa y redes de apoyo criminal para desplazarse por ambos países, lo que ha complicado su ubicación y captura. Erick Luis Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, es uno de los criminales más buscados del Perú.

Nacido en Ica en 1991 y convertido en mototaxista en Comas, pasó a liderar la peligrosa banda Los Injertos del Cono Norte. Bajo su mando, esta organización estuvo detrás de secuestros, extorsiones, homicidios y tráfico de drogas en Lima Norte. En 2023 fue condenado a 32 años de prisión; sin embargo, logró fugarse y desde entonces se encuentra prófugo de la justicia.