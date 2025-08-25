Ucrania atacó con drones a Rusia

Ucrania lanzó una serie de ataques con drones contra Rusia ayer, día de su independencia, justo cuando los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto parecen perder ímpetu.

En Kiev, las conmemoraciones por el 34º aniversario de la independencia estuvieron marcadas por la participación del emisario estadounidense Keith Kellog, y la del primer ministro canadiense, Mark Carney.

“Juntos, los ucranianos y nuestros socios, nos esforzamos por empujar a Rusia hacia la paz”, declaró el presidente Volodymyr Zelensky durante la ceremonia, en la que entregó a Kellog la Orden del Mérito ucraniana, en presencia de Carney y otros funcionarios occidentales.

Leer también [Capturan al hermano de ‘Iván Mordisco’, jefe de principal disidencia de FARC]

Las posibilidades de paz en este conflicto y los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por organizar una cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania quedaron estancadas el viernes, cuando el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, descartó cualquier reunión inmediata entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, afirmando que “no hay ninguna reunión prevista”.

Lavrov volvió a la carga en una entrevista difundida este domingo por el canal público Rossia.