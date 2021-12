Yossy Wong: “El mar es la esencia de la vida”

Nadadora, escritora y motivadora desarrolla su labor altruista enseñando a nadar a niños, jóvenes y adultos en San Bartolo

“El mar es la esencia de la vida, motivador del cuerpo y el alma, y si pudiéramos abrazarlo le diríamos: gracias por ser fuente de inspiración, amor, salud y esperanza”; eso es exactamente lo que siente la nadadora peruana, escritora y emprendedora, Yossy Wong Kuoman, reconocida por su talento en nado a mar abierto y quien cuenta con dos libros en donde narra sus experiencias, alentando a la incursión de esta disciplina. En esta nueva etapa de su vida, la carismática motivadora desarrolla con más ahínco su labor altruista enseñando a nadar a niños, jóvenes y adultos en San Bartolo, siendo un referente de empuje, dedicación y empeño para sus vecinos de ese balneario limeño.

Leer también [Emprendimiento juvenil: claves para que sea exitoso]

Hace unos días Yossy Wong (hija de un oriental recto y hasta tirano como ella misma dice) en conferencia de prensa presentó su libro “Nadadita”, en la ciudad de Trujillo, una publicación en donde cuenta sus experiencias personales, lo cual la impulsó a ser una mujer valiente, espiritual y sobre todo con un mar de retos y desafíos en donde su prioridad es compartir su sabiduría y que no existan, en el Perú, personas que no sepan nadar.

SU HISTORIA

Hija de un empresario chino cantonés, desarrolló sus habilidades en un prestigioso estudio de abogados durante 25 años. Estudió en el programa «Mujeres empresarias» de la Universidad del Pacifico y Marketing en el Instituto ADV, pero su intuición la llevó a disímiles negocios e inversiones.

Ha viajado por el mundo generando oportunidades empresariales. Participó en la innovadora Misión de Negocios Internacionales-USIL Dubái 2017.

Gracias a su iniciativa, sus libros Loto y Nadadita, se ha convertido en uno de los referentes más importantes respecto a la promoción y difusión de la natación en el Perú.

Su labor ha sido reconocida por múltiples instituciones como la Federación Deportiva Peruana de Natación, la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional y por la prensa nacional.

ESPÍRITU EMPRENDEDOR

La vida de Yossy, es bastante marcada entre un antes y un después, pues en casi la mitad de su vida, renuncia a su trabajo y decide hacer su pasión que es la natación. Siendo mayor aprendió a nadar y se enamoró del mar, al punto de tener logros y reconocimientos internacionales por su gran talento acuático.

En su libro Nadadita, justamente nos cuenta su vida previa a la natación. “Éramos 12 hermanos y mi padre era extremadamente machista, incluso nos amenazaba de una manera terrible a quiénes nos portábamos mal; eso (no digo que esté bien) pero me enseñó lo que es la disciplina, y si bien fue una infancia dura- peor yo que era mujer- también nos inculcó el respeto y el trabajo; estoy segura que gracias a él es que después de 25 años de mi vida, pude liberarme, descubriendo en el mar mi pasión y mi devoción y me dije a mi misma que lo que he aprendido, lo enseñaré y compartiré”.

Leer también [Conoce cómo evitar que un apagón de redes sociales afecte tu negocio]

Todas estas vivencias, mezcladas entre su vida personal y su amor y profesionalismo por el nado, motivaron a que Yossy escribiera ambos libros, en donde expresa todo su arte y creatividad, enseñando a perder el miedo, pero sobre todo resalta su crecimiento espiritual el cual ha desarrollado, a tal punto, que hoy en día es una motivadora pues no hay clase que dicte en donde no haga gala de su gran capacidad para los temas del alma.

Justamente, una publicación de la revista Oriental, da cuenta que Yossy Wong es una amante de la naturaleza y del deporte, por lo que sacó a la luz su segundo libro, “Loto”, editado por Casa de Cartón. “El título hace referencia a esa bella flor que simboliza, en el budismo, pureza física, mental y espiritual y que, como ella, va al encuentro de la longevidad al crecer y vencer en entornos difíciles y mantener inmaculada la autoestima”.

“Y así, tras incursionar en aguas peruanas se lanzó a aguas internacionales, y nos va relatando, amenizadas con anécdotas y maravillas lugareñas, desde su debut en la panameña Playa Blanca (2004) hasta la peruanísima Playa D’Onofrio (Ancón, 2020), pasando por el hemisferio americano, mar Caribe, Europa, el Golfo Pérsico, Japón y el Mar Amarillo (China)”, precisa la revista Oriental.

ACTIVIDADES ACTUALES

La personalidad de Yossy es de retos e incansable para todo lo que se propone, por ello, además de promover sus libros, continúa realizando eventos a mar abierto y hace lo que esté en sus manos para vencer esa cifra de más de 90% de personas que no saben nadar en el Perú.

En su distrito querido, San Bartolo, comparte a cualquier hora del día sus clases de natación gratuitas con grandes y chicos, pues con Yossy no hay quien no salga nadando de las aguas de ese balneario.

Esta emprendedora continuará enseñando a sus vecinos de San Bartolo y a todos los que deseen aprender este deporte que te brinda salud, bienestar y seguridad. Pero no solo eso, cada clase va llena de frases motivadoras, de lucha y fuerza, pues el gran anhelo de Yossy es seguir compartiendo lo que sabe y que muchos más peruanos sean profesionales y hombres y mujeres de bien, poniendo cada uno un granito de arena para el progreso de nuestro país.