Vía rápida en la avenida Canadá reduciría viaje entre Ate, San Borja y San Luis

En el proyecto se ha invertido al menos 226 millones de soles y la ejecución tomará 11 meses bajo la modalidad de concurso oferta.

Con la construcción de la vía rápida en la avenida Canadá, proyecto que la Municipalidad de Lima ejecutará a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) desde diciembre próximo. Se ahorraría hasta 20 minutos y evitaría la congestión vehicular en la zona. Pablo Paredes Ramos, gerente general de Invermet, detalló que la obra contempla dos viaductos elevados que incrementarán la velocidad de tránsito de 12 km/h a 35 km/h.

«Esta intervención forma parte de un programa de diez vías rápidas que busca descongestionar los puntos más críticos de la ciudad. En la zona de Canadá, las velocidades de tránsito llegan apenas a 10 km/h. Con los viaductos esperamos elevarlas a 35 km/h y reducir los tiempos de viaje en hasta 20 minutos», explicó Paredes.

Lee también:

En el proyecto se ha invertido al menos 226 millones de soles y la ejecución tomará 11 meses. Bajo la modalidad de concurso oferta, que incluye la elaboración del expediente técnico y la construcción, según el especialista.

«Con esta vía, la avenida Canadá se convertirá en una alternativa paralela a Javier Prado para unir Lima este con Lima Centro», añadió. El primer viaducto abarcará 1.5 km desde la avenida Circunvalación hacia Canadá, mientras que el segundo, de 500 metros, permitirá giros en U en el mismo eje vial.