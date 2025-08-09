Caminito Íntimo: el corredor turístico y económico que transformará La Victoria Antigua

El distrito de La Victoria viene realzando su imagen gracias al trabajo constante de su alcalde Rubén Cano Altez, quien junto a sus funcionarios ediles están colocando a la jurisdicción a un nivel de categoría mundial. Lo último de su destacada gestión será la construcción del Caminito Íntimo, que partirá desde el Parque de las Aguas y estará concluido en un plazo de mes o mes y medio, tal como comentó el burgomaestre.

Esta emblemática iniciativa será posible gracias a los esfuerzos conjuntos de la municipalidad de La Victoria y el Club Alianza Lima, quienes con afán buscan atraer al turismo y seguir colocando al Perú en la vitrina internacional.

“Toda esa zona de La Victoria Antigua, que es una zona deprimida económicamente, estamos buscando hacerlo un corredor turístico y a la vez va ser un corredor económico porque se va a generar sendas productivas como restaurantes, cafés, boutique, venta de comidas, venta de dulces, souvenir y, sobre todo, arte viva en cada esquina”, expresó con optimismo el alcalde Rubén Cano.

Asimismo, subrayó que la obra comenzará en el Parque de las Aguas, continúa por el Estadio Nacional, cruza la Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes, para seguir después diez cuadras que conduzcan al estadio de Alianza Lima. “Estará listo en un plazo de mes o mes y medio. Máximo estará en 2 meses”, agregó la máxima autoridad de La Victoria.

Nueva obra une Estadio Nacional y Gamarra

En su deseo de potenciar el turismo y el comercio en La Victoria, el último viernes 8 de agosto el alcalde Rubén Cano dio por finalizada la remodelación de la calle Alexander Von Humbolt. Fueron 1.3 kilómetros de intervención que unirá el Estadio Nacional y el emporio comercial de Gamarra.

“Lo que hemos hecho va tener una vida útil de 40 a 50 años”, sostuvo la autoridad edil, quien durante la inauguración estuvo acompañado del alcalde Lima Rafael López Aliaga. “Esta obra va a beneficiar a miles de personas que diariamente transitan por la zona, dándoles seguridad y progreso”, agregó.