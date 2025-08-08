Identifican a delincuente que robó arma de suboficial herido en La Victoria

La Policía intensifica la búsqueda de Anthony Francisco Rosales Orosco, quien en vez de ayudarlo le arrebató su arma de reglamento y huyó de la escena del crimen.

La Policía pudo identificar al sujeto que robó el arma de fuego del suboficial Harry del Carpio Valdez, quien quedó tendido en el cruce de los jiroones San Pablo con Italia, durante un violento enfrentamiento con delincuentes en el distrito de La Victoria. Se trata del peruano Anthony Francisco Rosales Orosco, cuya búsqueda se ha intensificado en las últimas horas.

Agentes policiales se desplazaron hasta la vivienda de Rosales Orosco, pero solo hallaron a familiares del sujeto. Las autoridades presumen que el implicado permanece oculto y se encuentra en constante movimiento para evadir la justicia. El crimen ocurrió en medio de un operativo en el que el suboficial José Gabriel Munive perdió la vida al enfrentarse con una banda de delincuentes armados que pretendían robar un camión.

Lee también:

Tras el ataque, uno de las personas que caminaba por la zona, en vez de socorrer al agente Del Carpio que quedó gravemente herido, aprovechó la confusión para sustraer su arma de reglamento que yacía en la pista y continuar su camino. Por otro lado, se confirmó que el cuerpo de Harrison Rojo Azuaje, ciudadano de nacionalidad venezolana que fue abatido durante el tiroteo, continúa en la Morgue Central de Lima.

Hasta el momento, ningún familiar se ha presentado para reclamar los restos. La PNP continúa con las diligencias correspondientes para dar con el paradero de Rosales Orosco y esclarecer por completo los hechos que derivaron en la muerte del suboficial, quien deja un vacío en la institución policial.