Vecinos desmienten versión de Dina Boluarte sobre su presencia de en Asia: “No la hemos visto por acá”

Un reporte de Punto Final revela que vecinos de Asia no vieron a Dina Boluarte, desmintiendo su declaración sobre una actividad familiar en esa zona.



Durante una conferencia de prensa, el vocero de la presidencia, Freddy Hinojosa, afirmó que el famoso ‘cofre‘ de Dina Boluarte había estado en Asia debido a una “actividad familiar” de la mandataria. Sin embargo, el programa Punto Final presentó un informe que pone en duda esta explicación, incluyendo testimonios de vecinos que aseguran no haber visto a la presidenta en la zona.

Vecinos de Asia contradicen la versión oficial

Un trabajador del condominio Asia Azul, quien ha estado trabajando en el lugar por casi un año, declaró que no ha visto a Dina Boluarte en el área. “Los que llegaron fueron militares, después de ese problema de Cerrón que supuestamente estaba por acá (…) tengo acá casi un año y no he visto a la presidenta”, señaló este testigo a los medios.

Este testimonio contrasta con lo declarado por Hinojosa, quien aseguró que la presidenta estaba en la zona por motivos familiares, lo que ha generado más dudas sobre la verdadera razón detrás de la presencia del vehículo presidencial en el lugar.

Informe sobre el cruce del peaje de Ica

En la Comisión de Fiscalización del Congreso, celebrada el 18 de septiembre, se presentó un informe detallado por la empresa CoviPerú. Este documento confirmó que el coche presidencial cruzó el peaje de Ica el 27 de febrero a las 11 de la mañana, lo que fue respaldado por una factura de S/18.80 pagada a nombre del despacho presidencial. El presidente de la comisión, Juan Burgos Oliveros, resaltó una contradicción en la agenda oficial de la presidenta, ya que entre el 22 y 28 de febrero no había ninguna actividad registrada.

Si bien CoviPerú no pudo proporcionar videos del cruce debido al tiempo transcurrido, sí incluyó imágenes del vehículo presidencial atravesando el peaje. Esta información ha reforzado las sospechas sobre la verdadera naturaleza del viaje, especialmente después de que la policía realizara un operativo en un condominio de Asia, cerca del lugar, en busca de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, un mes antes.