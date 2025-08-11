Uribe defendió amistad con Perú

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) defendió ayer la hermandad y amistad con Perú, al que definió como un socio en la lucha contra los grupos armados ilegales, y propuso que se haga un dragado conjunto en la parte fronteriza del río Amazonas para resolver las diferencias surgidas la semana pasada por reclamos de Colombia.

“Perú es un hermano que ayuda a combatir el terrorismo y un socio para proteger el Amazonas. Otro daño se le hace a Colombia de continuar afectando la hermandad con el pueblo peruano y las relaciones con su Gobierno”, manifestó Uribe, quien a comienzos de mes fue condenado a 12 años de cárcel en régimen domiciliario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Leer también [Tras cinco meses, la misión Crew-10 retorna a la Tierra]

La mayor preocupación de Colombia tiene que ver con el riesgo de que la sedimentación en el Amazonas deje sin salida al río a Leticia.