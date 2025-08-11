Nagasaki recordó 80 años de bomba atómica

Las campanas gemelas de la catedral sonaron al unísono ayer en Nagasaki, Japón, por primera vez desde el bombardeo atómico de la ciudad hace 80 años, conmemorando el momento en que ocurrió la atrocidad.

Las fuertes lluvias cesaron poco antes de un momento de silencio y una ceremonia en la que el alcalde de Nagasaki, Shiro Suzuki, instó al mundo a “detener los conflictos armados inmediatamente”.

“Ochenta años han pasado, ¿y quién podría haber imaginado que el mundo se volvería así? Una crisis que podría amenazar la supervivencia de la humanidad, como una guerra nuclear, se cierne sobre cada uno de nosotros que vivimos en este planeta”, indicó.

Unas 74 000 personas murieron en esta ciudad portuaria del suroeste, además de las 140 000 que fallecieron en Hiroshima. Días después, el 15 de agosto de 1945, Japón se rindió, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial.