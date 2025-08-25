Noche de violencia empaña el clásico Universitario vs. Alianza

En el Cercado de Lima, dos menores de edad, de 13 y 15 años, también sufrieron heridas de bala y fueron llevados al Hospital Loayza.

La pasión del fútbol se transformó en una noche de violencia en Lima tras el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Enfrentamientos entre hinchas en diversos distritos de Lima dejaron un saldo de al menos 10 personas heridas, varias de ellas por arma de fuego. Uno de los incidentes más graves ocurrió en el distrito de Ate, cerca del Estadio Monumental.

Según la Policía Nacional, cinco personas resultaron heridas de bala en el cruce del pasaje Puruchuco con la avenida Punta Sal, alrededor de las 11:00 p.m. Las víctimas, identificadas como Luis Grados Torrejón (43), David Zurita Ibaceta (30), Teddy Valles Ruiz (23), Segundo Torres Mendieta (32) y Fernando Gaitán Huamaní (36), fueron trasladadas de urgencia al Hospital de Lima Este,Vitarte.

Mientras los heridos afirmaron que fueron atacados indiscriminadamente por un grupo de barristas que llegó en varios vehículos, los vecinos de la zona indicaron que se trató de un enfrentamiento directo entre grupos rivales. Las investigaciones están a cargo de la Comisaría de Vitarte para dar con los responsables.

La jornada de violencia no se limitó a un solo punto. En el Cercado de Lima, dos menores de edad, de 13 y 15 años, también sufrieron heridas de bala y fueron llevados al Hospital Loayza. Tras más de doce horas, los proyectiles aún se encuentran alojados en sus cuerpos, lo que agrava su estado.