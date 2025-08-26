Tres hombres habrían matado a Sheyla Cóndor

Se ha dado a conocer lo que arrojó el informe del Departamento de Biología Forense en referencia al caso del feminicidio y asesinato de Sheyla Cóndor a manos del suboficial Darwin Condori en noviembre del 2024.

Luego de nueve meses de haberse practicado una serie de pericias en la casa del suboficial en Comas, donde se halló descuartizada a esta jovencita, las investigaciones arrojan una verdad escalofriante: Condori no actuó solo.

“Las muestras biológicas que se habrían extraído el día de la diligencia principal, una vez hallada el cuerpo de mi patrocinada, es que de estas se han encontrado muestras espermáticas y muestras de sangre, de las cuales, las tres muestras que han sido homologadas, no corresponden entre sí”, indicó Jackeline López, abogada de la familia de Sheyla.

En otras palabras, las muestras biológicas son de tres sujetos de sexo masculino y han sido halladas en diferentes áreas de la vivienda. “Hay muestras biológicas que se han extraído de la prenda íntima de mi patrocinada y se ha encontrado muestras biológicas espermáticas, es decir, que le corresponde a un sujeto”, señaló la defensa. Además, no se puede determinar si esta última corresponda a Darwin Condori.

“Habrían sido tres sujetos varones quienes habrían violado, matado y descuartizado a mi patrocinada y eso es lo que ha podido verificarse en estas pericias biológicas”, agregó la abogada.