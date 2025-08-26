¡Clásico sangriento!

BRONCA ENTRE BARRISTAS DEJA UN MUERTO Y 10 HERIDOS EN LA MOLINA

La jornada del clásico peruano entre Universitario y Alianza Lima se vio marcada por hechos de violencia en varias zonas de Lima. Enfrentamientos entre barras bravas provocaron un muerto, dos menores de 13 y 15 años con heridas de bala que fueron trasladados al Hospital Loayza, donde permanecen con proyectiles alojados por más de doce horas, además de otras 10 víctimas con heridas también de armas de fuego.

Los disturbios no se limitaron al Cercado de Lima. En Villa María del Triunfo, Independencia, El Agustino y Ate se registraron agresiones contra transeúntes y personal de seguridad.

Sebastián, de 13 años, fue alcanzado por un disparo en la cadera mientras compraba su almuerzo cerca de su vivienda en la zona conocida como El Planeta. Su madre fue informada de inmediato y se dirigió al hospital, donde los médicos lograron estabilizarlo. Sin embargo, la operación no puede realizarse porque el tomógrafo con contraste requerido para evaluar el alcance del proyectil no está operativo.

Luis Ángel, de 15 años, sufrió un impacto en el cuello cuando regresaba a casa tras ayudar a su padre en el mercado. Fue trasladado al mismo hospital, donde enfrenta la misma espera. Ambas madres reportaron que sus hijos presentan dolor, fiebre y movilidad limitada, y que las autoridades médicas no han ofrecido una solución inmediata.

De acuerdo con la información difundida por el programa ‘América Noticias’, lastimosamente murió un vecino de La Molina, según detalló Javier Ávalos, jefe de Seguridad del mencionado distrito.

“Hace un año se colocó (las rejas) porque acá es una zona de hinchas de Alianza, siempre hay problemas y es por eso que el alcalde Vidal puso estas rejas (…) La información que tengo es que, pasado el partido, posteriormente han venido a enfrentarse, buscar la pelea. Según la información que se tiene es que son 5 heridos y 1 fallecido, que está a la altura de Micaela Bastidas, que puede o no guardar relación con este incidente”, relató Ávalos a las cámaras.

TODO OCURRIÓ A LA ONCE DE LA NOCHE

En Ate, cinco personas resultaron heridas de bala alrededor de las 11:00 p. m. tras el clásico. El hecho ocurrió en el cruce del pasaje Puruchuco con la avenida Punta Sal, a pocas cuadras del Estadio Monumental. Las víctimas fueron identificadas como Luis Grados Torrejón (43), David Zurita Ibaceta (30), Teddy Valles Ruiz (23), Segundo Torres Mendieta (32) y Fernando Gaitán Huamaní (36). Todos presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego y fueron trasladados al área de emergencia del Hospital de Lima Este – Vitarte.

Muchos de los vecinos han confesado que han perdido la paz en sus propias casas y viven con miedo de que, en el próximo clásico, la pesadilla se repita. Ciudadanos muy indignados, aseguraron que siguen viviendo un infierno después de cada clásico.

