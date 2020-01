Tilsa Lozano aclara su situación sentimental con ex de Olinda

La ex conejita Tilsa Lozano aclaró su actual situación sentimental con el boxeador, Jackson Mora. Todo esto luego de que el ex de Olinda Castañeda visitara continuamente la peluquería de la ex vengadora.

“Eso ya se ha aclarado, se ha hablado. Hemos conversado. Lo dejamos ahí. No voy a ser hipócrita y no voy a decir que no hemos hablado”. Dijo, asegurando que ya solucionaron el trió amoroso y han quedado como “amigos”

Además no dudo en mandar una indirecta para su archienemiga Olinda, quien semanas atrás estuvo en canales televisión hablando de ella y su ex pareja, pues la modelo aseguraba que Jackson le seguía escribiendo pese que estaba en salidas con Lozano.

“Hubo un dime y no un direte porque yo no contesté. Yo no fui la que estuve paseándome en todos los programas”, añadió.

Finalmente, aseguró que la demanda que interpuso a la Castañeda sigue en marcha

“No voy a hablar de esa persona, yo nunca conteste nada porque estos problemas no me suman”. Comentó.

La empresaria negó que le diera algún tipo de beneficio al luchador. “Acá no hay canje para nadie. A él le cobramos más claro”, añadió Tilsa Lozano. De esa manera, la exmodelo deja en claro que no existe nada con la expareja de Olinda Castañeda a pesar de sus visitas a su peluquería.