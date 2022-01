Tienes deudas hasta el cuello…Aquí te decimos como tener más dinero

La deuda es una realidad para casi todo el mundo, pero no define su futuro económico. Y con esta crisis por pandemia, todos estamos, como se dice, “ahorcado”. Aprenda cómo mantener su deuda a un nivel manejable y cómo pagarla.

Con estos consejos podrás salir de tus problemas económicos

Aceptar que se tienen deudas y dejar de evadirlas

El primer paso para comenzar a pagar tus deudas es aceptar que las tienes y que debes salir de ellas. Parece obvio, pero hay muchas personas que evaden la realidad y quieren pretender que no pasa nada, que su situación económica es normal y las deudas no existen, cuando la realidad es todo lo contrario. El primer paso es aceptar que hay un problema, para después abrirse a nuevas posibilidades y tomar acción hacia la eliminación de deudas.

Calcula exactamente cuánto debes

Para tener una mejor visión y panorama, es bueno siempre saber la cantidad exacta de dinero que se debe. Después, ya con más precisión, comenzar a crear un plan y estrategia principal para pagar las deudas.

Calcula tus gastos fijos

Gran parte de tus ingresos la dedicas a pagar los gastos fijos necesarios para vivir. Haz una cuenta de todos los gastos indispensables que mes con mes debes realizar, después, elimina los que no sean tan importantes y fácilmente descartables. De esta forma, tendrás más dinero para pagar deudas sin descuidar tus gastos importantes.

Limita el uso de tus tarjetas de crédito

Cuando tienes tarjetas de crédito disponibles, estás siempre expuestos a gastar compulsiva e innecesariamente. Lo mejor que puedes hacer es guardarlas y usarlas muy, pero muy poco. De esta forma te ahorras una gran cantidad de deudas y gastos; y no sigues incrementando tus deudas, recuerda que lo que se quiere es eliminarlas no aumentarlas.

Elabora un plan

Para cualquier meta u objetivo que tengas, es muy importante elaborar un plan de acción. De esta forma, se sabe qué se va a hacer, cuándo y cómo hacerlo. Intentar pagar deudas sin un plan es mucho más lento y complicado, ya que no hay una visión clara de la estrategia que se va a llevar a cabo. Con un plan hay claridad y enfoque, dos aspectos indispensables al momento de pagar deudas.

Deja de acumular deudas

Ya que se sabe la cantidad que se debe, es muy importante dejar de acumular más deudas. La eliminación de tarjetas de crédito y gastos innecesarios ayuda mucho, pero aun así es importante siempre tener en mente este fundamental concepto.

Establece un fondo de emergencias

Una parte de tus ingresos dedícala a iniciar un fondo de emergencias, el cual te ayudará mucho cuando se presente algún tipo de situación inesperada. Ya sea un accidente, un choque automovilístico, un viaje inesperado o cualquier otra cosa que implique un fuerte gasto inesperado. Cuando no tenemos fondo de emergencia, es muy normal que acumulemos deudas porque no tenemos dinero para pagar directamente. Es fundamental contar con un fondo de emergencias, no dudes en poco a poco ir acumulando parte de tus ingresos para dedicarlo a este fondo.

Método bola de nieve

Una vez que ya no uses tus tarjetas de crédito y que tengas tu fondo de emergencias, es momento de atacar tu deuda. Para hacer esto, puedes seguir los siguientes pasos:

Ordena tus deudas de menor a mayor.

Asigna una cantidad de dinero al mes para pagar a cada una de ellas

Paga el mínimo para cada deuda excepto la menor de todas, a esta paga un poco más para ir saliendo de la menor a la mayor deuda.

Cualquier dinero que tengas disponible, utilízalo para seguir pagando la que menos balance tenga.

Cuando esa deuda se haya ido, sigue pagando las otras deudas con la misma cantidad y dedica más tu dinero a la que menos balance tenga, y así sucesivamente hasta quedar sin deuda.

MÁS DATOS

Salir de deudas y vivir sin préstamos es un proceso que toma tiempo dependiendo de qué tan complejo sea nuestro endeudamiento. No es posible pretender que un problema que hemos creado durante años lo resolvamos en cuestión de días o semanas. En este sentido, te recomendamos alejarte de las personas y empresas que ofrecen liberarte de todas tus obligaciones como por arte de magia o sin hacer ningún esfuerzo.

No existe una única forma para salir de deudas y generalmente al iniciar tu camino te darás cuenta de que además de las alternativas que aquí te planteamos pueden existir muchas más, como conseguir fuentes alternativas de ingreso, por ejemplo.

Liberarte de los créditos que no tiene sentido seguir pagando es un ejercicio que debe llevarnos a la reflexión sobre qué decisiones tomamos que nos llevaron a esta situación; de esta forma, podemos asegurar haber aprendido la lección y no volver a repetir los errores que pudimos haber cometido en el pasado.

Por último, recuerda también que la mejor forma de hacer cualquier cambio en nuestras finanzas personales es teniendo claro el panorama completo de nuestra situación financiera.