Susel Paredes considera postularse a la Presidencia en 2026

La primera política abiertamente lesbiana del país, Susel Paredes, tiene planes de recorrer varias regiones, empezando por La Libertad

La congresista Susel Paredes, del partido Cambio Democrático-Juntos por el Perú, quien es la primera política abiertamente lesbiana del país, reveló este martes su intención de postularse en las elecciones del 2026, en las cuales los ciudadanos deberán seleccionar a un nuevo presidente.

“Quiero postular en las internas del partido [Primero la gente]. Estamos inscritos, tenemos toda la legalidad y ahora lo que estoy haciendo es caminar para hacer sólidos las bases distritales y regionales. Puede aparecer otro candidato en el partido que me gane”, dijo en una entrevista con el programa A Pensar Más, que conduce la periodista Rosa María Palacios.

La abogada anunció que tiene planeado recorrer varias regiones este año, y tiene la intención de comenzar por La Libertad. La semana pasada, el Gobierno declaró en estado de emergencia su capital, Trujillo, así como la provincia de Pataz, donde las mafias de oro ilegal han prosperado.

“Es un lugar que conozco mucho y un tema que me interesa y que conozco es el de seguridad ciudadana y crimen organizado. Yo instalé en los barrios con mayor criminalidad de Trujillo el programa Barrio seguro, [que consistía en] poner todos los programas sociales para impedir que la criminalidad se lleve a los jóvenes”, sostuvo.

“Tengo 60 años, me siento en mi máximo potencial físico y mental. Ha habido sabios presidentes adultos mayores, [pero] quiero intentarlo ahora. Si no funciona, no funciona. Pero sí puedo instalar un pensamiento, una idea de país, una visión de país, que es lo que nos falta, porque acá pareciera que las cosas se prensaran para dentro de una semana”, señaló.

La diputada, una entusiasta del teatro y el boxeo, deporte que practica tres veces por semana, cree que ha ganado el respeto de la ciudadanía al “caminar con la gente” y, sobre todo, por ser “una mujer que vive en la verdad“, refiriéndose a su activismo en favor de los derechos de la comunidad LGTBI.

“Las políticas lesbianas o políticos gais que se quedan en clóset deben sufrir inmensamente porque deben vivir una doble vida. Para mí, la verdad es la libertad. La gente valora que no le mientas. Si no le miento en mi vida, no voy a mentir en otras cosas”, recalcó.

El año pasado, Paredes encabezó un llamado público para que la fiscal suspendida de la Nación, Patricia Benavides, divulgue sus tesis de maestría y doctorado obtenidas en la Universidad Alas Peruanas (UAP) “por tratarse de un tema de evidente interés público“. Según la universidad, los documentos académicos están perdidos y la magistrada se ha negado a presentarlos para evitar “hagan escarnio público“, un asunto que está siendo investigado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En 2019, la congresista ocupó el cargo de jefa de fiscalización en el distrito de La Victoria durante la administración del exalcalde George Forsyth. Durante ese tiempo, colaboró con él en la iniciativa de revitalizar Gamarra, reconocido como el principal centro comercial de moda en Latinoamérica.

