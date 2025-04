Suero defectuoso ya mató a siete

ARQUITECTA MURIÓ TRAS LUCHAR UN MES CON MUERTE CEREBRAL

Alejandra Landers Carpio (26), joven diagnosticada con muerte cerebral en la clínica Sanna tras recibir suero fisiológico de un lote defectuoso de Medifarma, falleció ayer viernes. Así lo confirmó Pedro Alva, abogado de la familia.

La arquitecta acudió el pasado martes, 18 de marzo, a la clínica para ser atendida por un cuadro de gripe, ya que era alérgica a los AINE (medicamentos que reducen la inflamación, el dolor, la fiebre y el enrojecimiento), así como a los analgésicos.

Tulio Landers relató que, minutos después de la administración de solución salina, su hija comenzó a presentar los primeros síntomas y que, al día siguiente, su diagnóstico era muerte cerebral.

«Ella siempre ha estado en comunicación con su mamá y a las 9:17 [de ese día] ingresa al tópico. A partir de ese momento, después de unos 20 minutos, su madre se da cuenta que ella no le respondía los mensajes. Yo estaba de viaje, me llaman por teléfono y me avisan que mi hija estaba vomitando, por lo que necesitaban que alguien urgentemente vaya a la clínica«, relató.

A un mes del incidente, el abogado de la familia, Pedro Alva Monge, comunicó la partida de Alejandra y anunció que la joven será velada hoy sábado, 19 de abril, en la parroquia Santísimo Nombre de Jesús en San Borja.

Alejandra Landers se convierte en la séptima víctima mortal de la aplicación del suero defectuoso de Medifarma. El jueves último se reportó el fallecimiento de Rosa Lidia Castro Ventura, una enfermera que estaba internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Sanna al recibir la solución salina. Las otras cinco víctimas, entre las cuales se encuentra un bebé, se reportaron en Lima, Cusco y La Libertad.