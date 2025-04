¡Devolución de Fovipol hasta por 35 mil soles!

HUGO SANTOS GÁLVEZ, PRESIDENTE DE ASNAPER, PROMUEVE NUEVA LEY EN EL COGRESO

Por: Pablo Boggiano B.

Antes las continuas demandas de ASNAPER (Asociación Nacional Unida en Defensa de los Derechos del Personal Policial en Situación de RETIRO) se convocó a una mesa de trabajo en la Comisión de Defensa del Congreso de la República, este lunes 21 de abril, para tratar la devolución de los aportes del FOVIPOL al personal policial en retiro.

ASNAPER, en la persona de su presidente Hugo Santos Gálvez, en diálogo con “El Men”, demandó la unificación de todos los proyectos de ley referentes a la devolución de aportes al personal policial cesante en una sola norma, así como la modificatoria de la vigente Ley 31826 y su posterior reglamentación lo que permitirá reactivar la devolución (actualmente suspendida) de fondos al personal policial y que podrían llegar individualmente hasta los 30 mil soles.

-Ustedes piden la unificación de todos los proyectos sobre la devolución de aportes al personal policial en retiro

Así es, los siete proyectos que están en la comisión de defensa del Congreso de la República-

-Quieren una sola ley y que esa ley permita se devuelva a personal en retiro sin excepción ¿Y de qué montos estamos hablando?

Dependiendo de los aportes, de 20 mil a 30 mil soles y lo peor que está haciendo FOVIPOL, así como el Fonavi, el aporte del trabajador y el empleador, acá el aporte de nosotros como efectivo policial y el aporte del estado como empleador el 2% y el 6% que hemos aportado nosotros da un incremento más. Un ejemplo, si yo tenía antes 10 mil, ahora tengo 7 mil. 3 mil se quieren quedar ellos y dicen ese es un bono para el fondo, eso es un dinero para el fondo, un fondo para el estado.

-Eso se viene haciendo con esta Ley 31826

Se está tomando ese criterio y lo peor que no están devolviendo nada, no devuelven a nadie porque no está reglamentada la ley, está en stand by todo, no hay ninguna devolución con esta ley

-A pesar que en la página de FOVIPOL existe el formato para la devolución de aportes

Eso fue en la gestión anterior, el coronel que ha venido como nuevo gerente ha cortado eso, porque tiene razón. Cómo se va aplicar una devolución si no hay reglamento de la ley, el reglamento es la parte detallada de la ley, la ley es genérica debe ser específica, decir los procedimientos, todavía el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa no han formulado el reglamento de la Ley 31826, esa es la situación, por eso no se está aplicando, no se está devolviendo. La anterior gestión por la presión que hicimos ha estado devolviendo pero se ha cortado con este nuevo gerente que ha venido.

-¿A cuántos policías en retiro se les debe su devolución?

En policías, unos 30 mil a 40 mil; si es entre FF.AA. y PNP porque la misma ley es para ambos, por lo menos unos 70 mil efectivos entre policías y militares en retiro.

-¿Y desde hace cuánto que no se está devolviendo?

Desde este año desde que ha asumido el coronel Edgar Paredes Montenegro.

DEVOLUCIÓN DEBE SER CON INTERESES

-¿Cuáles son las perspectivas respecto a esa mesa de trabajo en el Congreso para unificar los proyectos de ley?

Esta mesa encabezada por el congresista Alfredo Azurín Loayza, ponente sobre la devolución de aportes a FOVIPOL, al igual que el congresista Kamiche y el congresista Bazán, lo que queremos en concreto es que se devuelvan los aportes a todo el personal en retiro.

¿Y me dice que el monto máximo de devolución puede llegar a 30 mil soles?

Según el rango, el grado, en grado mayor un poco más, como 35 mil, incluido el aporte del estado que debería estar, pero no quieren porque dicen que ese aporte del estado le corresponde al fondo, ese es su criterio.

-Y se supone que también debe haber algunos devengados y los respectivos intereses

Claro, los intereses respectivos porque cuando ellos prestan cobran interés, y este dinero igual que el Fonavi cobra un interés y ese interés tiene que devolverse porque el dinero, con el paso del tiempo el dinero se devalúa, pierde valor, el interés viene a actualizar el valor desde el año 91 a la fecha, el 5%.

-¿Cuántos millones hay en el FOVIPOL que se tendrían que devolver?

Entre 400 y 500 millones.

– En cuanto tiempo podrían votar esta nueva ley en el Congreso y hacerla vigente

Como se dice: ‘sin lucha, no hay victorias’, tenemos que estar atrás, desde noviembre estamos en esto de la mesa de trabajo. Por motivos de la recesión parlamentaria, hemos retomado esto, por pedido del asesor del congresista Kamiche, ellos ya habían enviado un oficio desde enero de este año pidiendo se reactive ya el grupo de trabajo y eso es lo que hemos conseguido.

