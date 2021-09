Si estás sin dinero, entonces evita los gastos innecesarios

Los gastos hormiga son pequeñas sumas de dinero que gastamos en placeres cotidianos o en cosas que no utilizamos. Por tratarse de bajas sumas de dinero, generalmente no les prestamos ninguna atención y pasan prácticamente desapercibidos para nosotros. No obstante, los gastos hormiga pueden tener un efecto muy perjudicial en nuestro presupuesto, destruyen nuestra capacidad de ahorro e incluso pueden llevarnos al endeudamiento innecesario.

Aprende con nosotros a ahorrar y sigue estos consejos para no comprar por gusto

El taxi que tomas para ir al trabajo, el café con un sánguche que consumes cada mañana, los piqueos por las tardes, artículos que no son de primera necesidad para el hogar, entre otros.

A todos estos pequeños egresos diarios pero que a fin de mes impactan significativamente en el bolsillo de todas las personas se les denomina “gastos hormiga”. Siempre suele parecer difícil la sola idea de ahorrar, y ahora más aún. Es más, para algunos resulta casi imposible.

Es importante que se dé cuenta que la gran mayoría de las compras las hacemos por impulso (comportamiento que es aprovechado por el marketing). Los dulces, las comidas en la calle, la ropa, etc., suelen ser las principales tentaciones. Una buena manera de evitarlo es retrasando la compra.

GASTOS GRANDES

Por ejemplo, si se trata de una adquisición grande, los expertos recomiendan dedicarle 30 días para analizar diferentes alternativas, comparar precios, calidad, y necesidad e importancia del producto que tiene en mente. Pero si lo que queremos comprar es más urgente, procure siempre darle al menos 24 horas para reflexionar.

Así que cada vez que evites hacer una compra superficial, destina ese dinero que hubieras gastado a tu alcancía. Para el especialista en finanzas personales Christian Borja, ese dinero que no se gasta mensualmente puede ayudar a mejorar su salud financiera. En tal sentido, plantea dos alternativas, la primera es ahorrar el monto y la segunda es adelantar las deudas que tiene, lo cual considera que es “más beneficioso que incluso buscar rentabilizarlas”.

CARACTERÍSTICAS DE LOS GASTOS HORMIGA

Los gastos hormiga tienen las siguientes características:

Son pequeñas sumas de dinero que a primera vista nos parecen irrelevantes

Se repiten constantemente, diariamente o mensualmente.

No los contabilizamos por lo que suelen pasar desapercibidos.

Son gastos perfectamente evitables o sustituibles por alternativas más económicas.

Al sumar los gastos hormiga, se obtiene una suma de dinero que puede ser considerable. Si la ahorráramos podríamos mejorar nuestro equilibrio financiero o bien comprar otro bien o servicio que valoramos más.

PAGOS POR APLICATIVOS

En tanto, el economista Walter Eyzaguirre recomienda realizar el pago de servicios a través de las aplicaciones móviles debido a que no cobran comisión alguna, así usted puede ahorrar la plata que gasta en pasajes a los centros de pago y los antojos que podrían cruzarse en su camino.

Recuerde que siempre hay cosas que podemos hacer para adelantarnos a esta realidad e intentar ahorrar lo máximo que sea posible con el fin de evadir aquellos gastos que no sean prioridad, sobre todo ahora en un contexto excepcional, en el que la economía ha sufrido los efectos de la emergencia sanitaria.

ASÍ PUEDES AHORRAR MÁS: