Economía: Haz que tu dinero trabaje por ti

El contexto de la pandemia pudo haber traído complejidades, pero también retos y oportunidades para las personas y las familias emprendedoras que buscan invertir, generar negocios y lograr ingresos adicionales.

En entrevista con Andina Canal Online, el especialista en finanzas personales y autor del libro “Código dinero”, Cristian Arens, consideró que la actualidad, pese a la pandemia, brinda mejores oportunidades que décadas atrás.

“Creo que hace 20 años una pandemia con un escenario político, económico y sanitario tan complicado hubiera hecho muy difícil tener posibilidades de negocios. Pero ahora tenemos un celular inteligente con conexión a internet”, manifestó el especialista peruano.

“Hoy lo más importante para salir adelante no son las condiciones que nos rodean, sino cómo reaccionas tú ante ellas. Ahora tenemos un celular o una computadora con acceso a internet, y de esa manera se pueden generar negocios e ingresos, habiendo muchas formas para hacerlo”, agregó.

Cristian Arens señaló cuatro pasos para hacer que tu dinero trabaje por ti, que se encuentran detallados en su libro “Código dinero” (convertido en top seller de Amazon), y que conoceremos a continuación:

Invertir en ti

Conocer y entender en qué invertir

Comenzar a invertir

Generar ingresos residuales

El especialista enfatizó que tener buena información desvanece el miedo de invertir, además que otorga la confianza de tomar buenas decisiones.

Además, consideró que la educación financiera debe ser básica para todas las personas, porque uno aprende a tener buen historial crediticio, ahorrar o invertir.

“Creo también que si un negocio no está digitalizado no existe. Si tu negocio no está en las redes sociales, Google, Facebook, Instagram y TikTok no existe, y es imposible escalarlo”, comentó.

OTROS CONSEJOS

Teletrabajo: el mejor momento para ahorrar

Si estás recibiendo tu salario y tu nivel de gastos bajó porque trabajas desde la casa, este es el mejor momento para ahorrar, especialmente ante la incertidumbre laboral que genera la pandemia.

Probablemente no estás gastando dinero en transporte, en restaurantes, salidas a cines, espectáculos y eventos deportivos.

Quizá has postergado la compra de un auto, las vacaciones y muchos otros gastos que habitualmente realizas en tu vida normal.

Aunque se trata de una especie de “ahorro obligado” en el caso de quienes se quedan en casa, hay muchas personas que han aumentado su consumo online.

Por eso es mejor tener cuidado con usar demasiado la tarjeta, porque hay incertidumbre sobre cuántas personas pueden terminar perdiendo el empleo debido a esta crisis.