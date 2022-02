Sepa que requisitos necesita para los viajes aéreos

Agencia de noticias Andina.- El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), considerando las medidas dispuestas por el Gobierno y a las coordinaciones con el Ministerio de Salud, respecto al transporte aéreo, recomienda a la ciudadanía lo siguiente:

Indecopi te brinda recomendaciones ahora en épocas de COVID-19

Los pasajeros del servicio de transporte aéreo nacional mayores de 12 años solo podrán abordar si acreditan su dosis completa de vacunación en el Perú o en el extranjero. En caso no hayan completado el esquema de vacunación contra la Covid-19, con dosis completas según su edad, deberán presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar. Hasta hoy 30 de enero del 2022, la obligación de contar con la dosis de refuerzo es para las personas mayores de 50 años, en caso contrario deberá presentar la prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar. A partir de mañana lunes, 31 de enero de 2022, esta obligación de la dosis de refuerzo será para las personas mayores a 40 años que se encuentren habilitadas para recibirla según protocolo vigente, en caso contrario deberá presentar la prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar. Importante considerar que, en todos los casos, la exigencia de la prueba molecular solo aplica a aquellas personas que, de acuerdo a los protocolos vigentes, ya les hubiera correspondido la siguiente dosis.

Así, por ejemplo, si a una persona mayor de 40 años aun no le es exigible la dosis de refuerzo o tercera dosis (pues recientemente ha sido dada de alta frente a la Covid-19 y aún no ha transcurrido el periodo exigido para aplicarle su tercera dosis; o el caso de una persona que aún no cumple los 3 meses para aplicársela) no deberá requerírsele la prueba molecular.

La verificación del cumplimiento del esquema completo de vacunación y la dosis de refuerzo realizada en el Perú y/o el extranjero, debe realizarse con el carné físico o virtual conjuntamente con algún documento oficial de identidad.

OBLIGACIONES DE LAS AEROLÍNEAS

El Indecopi exhorta a las aerolíneas a estar atentas a todas las disposiciones dadas por las autoridades y a prestar sus servicios cumpliendo las normas de protección del consumidor, y respetando los derechos que les asiste a los pasajeros, así deben cumplir con las siguientes obligaciones:

Brindar toda la información relevante, importante y necesaria a sus pasajeros. Al momento de embarcar deben hacer la verificación del cumplimiento de los requisitos, considerando todos los protocolos vigentes. Realizar la reprogramación de los vuelos para aquellas personas que no pudieran viajar considerando las nuevas disposiciones. No requerir el pago de montos por reprogramaciones frente a los casos en los que la responsabilidad no es atribuible a las y los consumidores. Mantener activos sus canales de comunicación a fin de brindar información y respuestas a las consultas de las y los consumidores. Brindar una adecuada y oportuna gestión de los reclamos que presenten las y los consumidores.

El Indecopi enfatizó que la lucha contra la Covid-19 es una tarea en conjunto de toda la ciudadanía e implica el absoluto respecto de las normas por parte de todas las empresas que operan en nuestro país en beneficio de las y los consumidores.

Ante cualquier incidente o problema, la ciudadanía puede reportarlos al ‘WhatsApp Aeropuerto’ 985 197 624, las 24 horas del día, todos los días de la semana.

También al Reclama Virtual (https://bit.ly/3cYZYlj), al correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe y las líneas telefónicas habilitadas: 224 7777, para Lima, y 0 800 44040, desde regiones.