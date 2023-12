Sam Smith en Perú: Sepa fecha, lugar y cuándo comprar entradas

El anuncio se volvió rápidamente popular en las redes sociales apenas fue publicado. Descubre todos los pormenores de su presentación en Lima

Sam Smith, la estrella británica, está en camino a Perú para ofrecer un concierto inolvidable. En cuanto se hizo el anuncio, sus seguidores inundaron las redes sociales, convirtiendo su nombre en tendencia sin dudarlo.

Sam Smith es reconocido por su voz angelical y por transmitir historias de amor y desamor cargadas de emociones a través de su música. Su estilo único de vestir, sin importarle las opiniones ajenas, lo ha convertido en un ejemplo para muchos de sus seguidores.

Además de ganar múltiples premios Grammy, Sam Smith tiene un premio Oscar por “Writing’s on the Wall” como Mejor Canción Original, junto con un Globo de Oro por esta excepcional melodía convertida en obra de arte.

Gracias a su fama, se ha convertido en uno de los ídolos juveniles del momento, especialmente por éxitos como “I’m Not The Only One” y “Too Good At Goodbyes”. Estas canciones han sido incluidas en numerosas producciones cinematográficas y series que son elogiadas por la crítica a nivel global.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Sam Smith?



Sam Smith actuará en la tribuna norte del Estadio Nacional el 20 de marzo de 2024. Las entradas se podrán adquirir a través de Teleticket desde el 7 y 8 de diciembre, con una venta exclusiva para tarjetas Interbank hasta que se agoten.

Tendencia en Perú

Tras confirmarse su visita a Perú, los seguidores del artista expresaron su emoción en las redes sociales, llevando su nombre a convertirse rápidamente en tendencia.

“Cómo que Sam Smith viene a Perú maldita sea, lo veía tan lejano. Por Dios, procesando que podré llorar en vivo mis canciones favoritas”, “Sam Smith confirma su llegada a Perú. Me muero de la emoción”, “No puedo creer que viene Sam Smith a Perú”, “Sam Smith en Perú. ¿Esto es real?”, “Sam Smith en Perú, es lo mejor que me ha podido pasar desde que nacía”, “Estoy emocionadísima”, son solo unos de los emocionados comentarios que se pueden observar en Twitter.

Junto con mostrar su emoción, muchos usuarios coincidieron en que la tribuna norte del Estadio Nacional sería demasiado pequeña para albergar a todos los fans del artista.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?



1. Dirígete a la página web de Teleticket o haz clic AQUÍ para ingresar.

2. Crea tu cuenta de usuario proporcionando una contraseña, tus datos personales y un correo electrónico válido.

3. Confirma tu registro accediendo a tu correo y luego regresa a la página de Teleticket.

4. Una vez con tu cuenta activa, busca el evento que prefieras, como el concierto de Sam Smith.

5. Cuando estés en la cola virtual, espera tu turno. Una vez dentro, verás las zonas disponibles y sus precios.

6. Selecciona tus asientos y la zona deseada, reserva los asientos y procede a la compra. Deberás ingresar los datos de tu tarjeta.

7. Al finalizar la compra, recibirás la confirmación y tus boletos estarán disponibles en la sección “MIS E-TICKETS”. Verifica que estén ahí y ¡listo!

Recuerda mantener tu boleto seguro y no compartirlo para evitar posibles estafas.

