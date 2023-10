Magaly Medina criticó denuncia de Andrés Wiese en redes sociales

La presentadora reprendió al actor por divulgar la dirección de la mujer, preocupada de que esto pudiera dar lugar a un acto violento

En el más reciente episodio de “Magaly TV La Firme” del 30 de octubre, la conductora Magaly Medina lanzó críticas directas al actor Andrés Wiese. Esto se debió a que Wiese compartió en sus redes sociales la dirección de la mujer que lo denunció públicamente por agresión mientras paseaba a su perra.

Ante esta situación, Medina minimizó las agresiones por parte de la vecina de Miraflores hacia el reconocido actor de “Al Fondo hay Sitio” y reprobó su intento de venganza al movilizar a sus seguidores. Como recordatorio, un considerable número de personas se congregó frente a la casa de la señora en señal de protesta.

Cabe destacar que la conductora no expresó solidaridad hacia el actor, quien sufrió heridas al intentar proteger a su perra llamada ‘Menta’ de la mujer furiosa. Siguiendo la línea editorial de ATV, lamentó que se haya promovido una campaña de violencia que llevó a una gran cantidad de manifestantes a buscar a la mujer en defensa de los derechos de los animales.

“La conducta revanchista de él de poner su dirección y alertar a todos los amantes de los animales e incitar a la violencia y sí que lo logró. Más de 300 personas se reunieron en un edificio en el que no solo vive esta señora. Una acción deplorable, alguien mediático como Andrés Wiese”, indicó Magaly.

La presentadora de televisión incluso intentó buscar explicaciones para la respuesta de la mujer agresiva y sus insultos, insinuando que todos enfrentamos desafíos psicológicos que podrían llevar a comportamientos inapropiados. Como recordamos, la mujer en particular amenazó al actor con poner sustancias venenosas alrededor de su residencia si otro perro se aproximaba.

“Si bien es cierto, él fue atacado verbalmente y físicamente por una señora bastante histérica que lo acusó que su perro estaba haciendo sus cositas en la puerta de su casa. Hay una violencia en cada persona, estamos enfermos como sociedad. Necesitamos terapia, psicólogos y no controlamos las emociones y reaccionamos así y agarrando a golpes al actor”, añadió.

“Una cosa es que la señora haya tenido discrepancias contigo, vas y pones las denuncias porque es una mujer agresora. Es solo una amenaza, una mujer fuera de sí y no significa que lo va a hacer. El otro alentó los ánimos de las personas”, aseguró.

Mujer acusada se defiende

Mediante sus declaraciones en el programa “Amor y Fuego”, la mujer acusada de agredir a Andrés Wiese mientras paseaba a su perrita Menta finalmente habló y alegó que el actor distorsionó las imágenes para favorecer su versión, mostrándola de la manera más desfavorable posible.

“En Miraflores han quitado todos los basureros. Vivimos enterrados en bolsas de excretas caninas. Me difamó, ese tipo lo arregló para ponerlo todo como una cosa terrible. Me ha picado, eso es picar a la gente”, declaró.

La mujer prosiguió sosteniendo que no había agredido al actor y que este carecía de evidencia para respaldar su acusación. “Así como nadie tiene derecho a darle un empujón a nadie, menos tiene derecho a tirar ca** esta es mi propiedad. No lo he golpeado, le he dado un empujón. Tanto es así que no ha podido ir a poner una denuncia porque no tenía nada”, concluyó.