Piden revocar condena contra Álvaro Uribe

La Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia solicitó al Tribunal Superior de Bogotá revocar el fallo que condenó en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), alegando vicios en la evaluación de pruebas.

«Respetuosamente solicito a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá (que) revoque la Sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado 44 Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá, en los aspectos que fueron objeto de disenso«, sostiene el recurso de apelación, firmado por el procurador Bladimir Cuadro.

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 28 de julio pasado en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente, luego de que la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, lo hallara culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal en un caso que él mismo inició en 2012.

Leer también [Monumental será sede de final de Libertadores]

Sin embargo, en la apelación de la Procuraduría difundida por medios locales, el delegado del Ministerio Público sostiene que el fallo de Heredia carece de «evidencia contundente que desvirtúe la presunción de inocencia» y presenta varios «yerros probatorios».