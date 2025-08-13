Trump se pone mosca con seguridad en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Gobierno Federal tomará el control de la seguridad en Washington D.C.

Entre las medidas adoptadas, se movilizará la guardia nacional para frenar la delincuencia porque, según advirtió, la capital está “invadida de pandillas violentas”.

“Hoy es el Día de la Liberación en Washington D.C. y recuperaremos nuestra capital. Despliego a la guardia nacional para ayudar a establecer el orden público en Washington”, declaró Trump durante una conferencia de prensa al hablar del territorio que viene siendo gobernado por el Partido Demócrata.

El mandatario estadounidense alertó que Washington es un lugar más peligroso para vivir que Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México o Lima.

“¿Quieren vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo“, sostuvo el republicano y sucesor de Joe Biden, considerando que los policías y fiscales no ejecutan acciones severas frente a una problemática que está “totalmente fuera de control” en Washington.

Durante su intervención, el gobernante presentó un cuadro para detallar que la tasa de asesinatos en Washington había duplicado la de ciudades de Colombia, México y Perú.