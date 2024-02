Ruth Luque confirma reunión con Cerrón y Jaime Villanueva

Luque afirmó que la reunión fue breve y negó haber acordado favorecer a Castillo en una investigación, añadiendo que nunca propuso chantaje

La congresista Ruth Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) reconoció en una entrevista transmitida por Canal N este lunes que en 2021 se reunió con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el colaborador eficaz Jaime Villanueva. Luque detalló que el encuentro tuvo lugar en su residencia en Pueblo Libre, pero desmintió haber ejercido “cualquier tipo de chantaje“.

“Fue una cosa muy concreta donde el señor Villanueva quería conocer al señor Cerrón. Cerrón habló de la campaña, comentó además que ya habían definido sus ministerios. A Villanueva yo ya lo conocía [desde] 2017 porque estaba vinculado a unas organizaciones de izquierda. En 2021, iba a trabajar en el Gobierno. Entonces, querían conocer a Cerrón”, indicó la diputada.

“Después no sé absolutamente nada. [Solo] los presenté. Si después ellos tuvieron coordinaciones o conversaron, lo desconozco. En ningún momento propuse o generé un nivel de chantaje para fines de una investigación, eso es imposible […] Solamente le dije [a Cerrón] ‘hay una persona que te quiere conocer’. [La reunión] no tardó más de 15 minutos”, continuó.

Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, declaró ante el Ministerio Público que el fiscal Rafael Vela, destituido como jefe del equipo especial que investiga el caso Lava Jato, intentó favorecer al expresidente Pedro Castillo en una investigación por presunto lavado de activos en 2021. Según el documento divulgado por Punto Final, el acuerdo se habría concretado en la residencia de Luque.

Leer aquí:

Un día después del informe periodístico, Cerrón confirmó el encuentro, aunque indicó que la diputada lo citó “a nombre de” Vela y el fiscal Richard Rojas, quien estaba a cargo de la investigación. “La reunión se dio […] entre junio-julio 2021. Según Villanueva, Vela quería ser supremo; y Luque me pidió los cinco ministerios y el premierato para [la excandidata] Verónika Mendoza“, anotó el fugitivo.

La parlamentaria, sin embargo, ha negado categóricamente este testimonio y anunció acciones legales contra el líder de Perú Libre. “Villanueva dice algo totalmente distinto a Cerrón. […] Yo no conozco al señor Vela. Sobre lo dicho de Cerrón, voy a iniciar una querella por difamación porque está señalando que he querido condicionar para lograr el favorecimiento de investigaciones a nombre de fiscales, y eso es grave“, remarcó.

“Lo que ha dicho Villanueva está en manos del Ministerio Público. Yo no me voy a escapar ni ocultar en un sótano ni voy a huir, así que cuando el Ministerio Público tenga a bien citarme, iré y daré mi versión de lo que corresponda esclarecer”, continuó.

Luque, quien previamente había expresado sus puntos de vista a través de sus redes sociales, enfatizó que sus “posiciones políticas han sido pública“. “He sido respetuosa de la autonomía y del debido proceso. No permitiré que se juegue con mi imagen para beneficiar intereses personales. Es evidente que hay quienes intentan eludir la justicia y que sus casos en el Ministerio Público no avancen“, escribió en X, antes Twitter.

Villanueva también relató ante la Fiscalía que en 2022, durante un almuerzo en un restaurante de San Isidro, se encontró con el abogado Óscar Nieves, quien representaba a Dina Boluarte, y este le solicitó que no implicara a la entonces vicepresidenta en una investigación por presunta financiación ilegal del partido Perú Libre, ya que era probable que ascendiera a la presidencia en el futuro cercano.

“Esta deber la quinta o sexta versión que tiene la señora sobre esta materia. Son cuestiones de su entera idea o criterio, pero […] sería absolutamente falso [lo dicho por Villanueva] porque jamás he complotado ni me he puesto de acuerdo para perjudicar o beneficiar a alguien”, zanjó el magistrado.

Leer aquí: