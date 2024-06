Perú Runners celebra edición de su Maratón

Perú Runners anunció la celebración de la 115ª edición de la Kia Media Maratón de Lima & 10K Powered by Puma, el evento de running más emblemático y antiguo del Perú, que se llevará a cabo el domingo 25 de agosto de 2024. Es coorganizada con la Municipalidad de Lima, y en alianza con las prestigiosas marcas Kia y Puma.

Este año, la carrera contará con la participación de más de 16,000 corredores, superando los 14,000 del año pasado. A menos de 3 meses de la carrera, la organización confirmó la venta total de las inscripciones en menos de 5 días.

El evento será el domingo 25 de agosto, la concentración inicia desde las 5:00 am; la partida de 10K a las 6:00 am; y la 21K a las 7:00 am,

El lugar de concentración y partida en la Plaza de Armas de Lima, y la llegada será en el Parque de La Reserva (Circuito Mágico del Agua) distancias: 10K para mayores de 13 años en adelante, 21K para mayores de 18 años en adelante.