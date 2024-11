Cristiano Ronaldo anuncia la fecha de su retiro

Cristiano Ronaldo revela que podría retirarse del fútbol profesional antes de lo pensado

Cristiano Ronaldo, a sus 39 años, ha adelantado que su retiro del fútbol profesional podría llegar en uno o dos años. Aunque sigue destacando en Al-Nassr y la selección de Portugal, el astro portugués admite que su motivación será clave para decidir el momento de colgar los chimpunes.

“Quiero disfrutar mientras me sienta motivado. Cuando ya no lo esté, me retiraré”, expresó tras anotar dos goles en la victoria 5-1 contra Polonia en la Nations League. Ronaldo reafirmó su vigencia con un gol de chalaca, generando reacciones en el mundo del deporte.

Sin embargo, su futuro no estará necesariamente ligado al fútbol. Ronaldo aseguró que no planea ser entrenador y que sus proyectos estarán en otros ámbitos, aunque dejó abierta la posibilidad de cambiar de opinión con el tiempo.

“No me veo dirigiendo un equipo, no está en mis planes. Mi futuro está en otros ámbitos fuera del fútbol, aunque el tiempo dirá lo que pasa”, aseguró el ‘Comandante’.

El goleador también envió un mensaje a los jóvenes jugadores, destacando el orgullo y la responsabilidad de representar a su país, algo que siempre ha llevado con honor en su carrera.