Robo y quema de combi aterroriza a 15 pasajeros en Virú

Los criminales, quienes serían extorsionadores, tomaron represalias contra el vehículo de la víctima porque esta se negó a pagar cupos. Además se llevaron todos los celulares de los pasajeros

El pasado 6 de junio, tres sujetos que simularon ser pasajeros abordaron una combi en el paradero cercano al puente Virú, provincia del mismo nombre, en la región La Libertad. Estos sujetos resultaron ser extorsionadores quienes hicieron vivir momentos de terror al conductor del vehículo y a los pasajeros a bordo.

Según la información difundida, el chofer de la unidad de transporte que se dirigía a la localidad de Chao fue interceptado por los desconocidos, quienes se valieron de amenazas con armas de fuego para lograr desviar la combi hacia una zona descampada conocida como Huaca Larga.

Posteriormente, los delincuentes ordenaron a todos que bajaran del vehículo. Al chofer, sin embargo, le indicaron que se dirigiera hacia la parte trasera del vehículo.

“Nos amenazaron para que bajemos, pero a mí no me dejaron bajar por atrás, sino me dijeron que vaya para atrás y lanzaron un galón de gasolina y por un momento pensé que me iban a quemar, pero luego me bajaron y junto a los pasajeros nos llevaron por las calles. Ya cuando volvimos otra vez estaba todo quemado”, recordó.

La denuncia fue presentada en la comisaría de Virú, y se espera que las autoridades puedan identificar y capturar a los responsables de este hecho, ocurrido aproximadamente a las 18:00 horas del jueves 6 de junio..

Piden a Víctimas de Extorsión Confiar en la PNP

Las denuncias por extorsión en la región norteña de Virú no tienen cuando acabar. No solo son empresarios y conductores de vehículos, sino también personal docente de colegios quienes sufren a causa del cobro de cupos y amenazas de parte de las mafias extorsivas que parecen haberse apoderado de La Libertad, sobre todo de la provincia de Trujillo.

En febrero pasado, el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), pidió a la población denunciar la extorsión y confiar en el trabajo de la PNP.

“Por favor, le pido a la población que no caiga en el juego de estar entregando dinero fácilmente. Vayan a la Policía. […] Son criminales que han hecho de esto una forma de vida. Reitero, pido a la ciudadanía que no caiga tan fácilmente a sus amenazas”, señaló.

¿Dónde Denunciar Estos Hechos?

Policía Nacional del Perú (PNP)

Teléfono de emergencias 105 (gratuito y disponible 24/7)

Oficinas de la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal)

Comisarías locales

Ministerio del Interior del Perú

Centro de Atención y Denuncia Online (CADO) en Ministerio del Interior del Perú – Denuncias

Otros Números Útiles

Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UPAVIT): (+511) 490-5400

Ministerio Público

Acudir a la Fiscalía más cercana

