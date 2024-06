California: Oso atacó y mato a una mujer en su casa

El ataque tuvo lugar en la residencia de la mujer, este es el primer ataque en el que muere la víctima en el estado de California

Las autoridades de la Oficina del Sheriff del Condado de Sierra en Downieville (California), fueron solicitadas para realizar un control de bienestar, fue cuando encontraron el cuerpo inerte de Patrice Miller (71) las pruebas evidenciaban que el atacante fue un oso negro que había logrado adentrarse en la casa. El oficial observó signos claros de intrusión de un oso, incluido una puerta rota y excrementos de oso en el porche. Al entrar, el agente confirmo sus sospechas con el cuerpo de Miller y más pistas sobre lo sucedido. La víctima presentaba una mordedura en el cuello propinada por el animal. Este suceso marca el primer ataque que termina en muerte declaró el sheriff Mike Fisher.

Peter Tira, vocero del Departamento de California de Pesca y Vida Silvestre, señaló que “Los osos negros no son animales peligrosos, pero si asocian nuestros hogares, cabañas o campamentos como una fuente fácil de alimento, pierden su miedo natural a las personas y sus acciones se vuelven cada vez más audaces”, “este es el ejemplo más extremo que hemos visto en la historia del condado”. resalto Tira

La infrecuencia de los ataques de osos negros en California, no suelen ser así de perturbadores, la mayoría de ellos se consideran acciones defensivas, según la agencia estatal de pesca y vida silvestre. Estos ataques suelen ocurrir cuando el oso se siente amenazado o está protegiendo a sus oseznos, Sin embargo, si el factor es el hambre acumulada por varios días provoca que los osos puedan ponerse más agresivos y atenten contra la vida de las personas.

El oso involucrado en la muerte de Miller fue atrapado cerca de su residencia y posteriormente sacrificado. un acto que resulta ser de índole extremista ya que el es solo un animal, no piensa no razona ni sabe que es lo que ha hecho mal, al menos no para el. Se dio a conocer que Miller ya había tenido problemas con los osos en su propiedad anteriormente, alimentándolos indirectamente al dejar comida fuera para sus gatos y tener basura accesible, esto atraía a los úrsidos según la Oficina del Sheriff, La hija de la fallecida se manifestó y mencionó que “Los osos intentaban constantemente entrar a través de ventanas rotas, mi mamá los había enfrentado físicamente en varias ocasiones”. Las autoridades dijeron que estarían mas al pendiente sobre posibles ataques de osos en la región.