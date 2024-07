Richard Acuña arremete contra Paolo Guerrero por negarse a jugar

Richard Acuña, presidente del club UCV, tuvo palabras luego de la reciente victoria de Alianza Lima por 3-2 a César Vallejo, donde Paolo Guerrero tuvo un impase con Guillermo Salas, a quien ignoró cuando se le ordenó su ingreso en el complemento.

El capitán de la selección peruana se negó a tener minutos en el choque frente a los ‘blanquiazules’, a pesar de la insistencia de su entrenador. Esta situación generó mucha molestia en Richard Acuña, que estaba presente en el recinto deportivo.

¿Qué dijo Richard Acuña?

Según el periodista Gustavo Peralta, el presidente de la institución quedó muy molesto por la actitud del delantero e incluso decidió no liberarlo antes de que termine el campeonato. Además, se conoció que el jugador ya estaría negociando con Alianza Lima para unirse a los entrenamientos del plantel.

“Richard Acuña se mostró muy molesto. Él mismo se dio cuenta y señaló que todo lo pudo ver desde el palco en occidente. Está muy incómodo y lo que me dice es lo siguiente: ‘No es negociable ninguna liberación de Paolo Guerrero después de esto’. También me comentó que sabe que Paolo se quiere ir, pero no lo va a soltar. Su posición es que si no quiere seguir aquí, lo que se viene es el retiro para Guerrero”, expresó.

Las cámaras de transmisión captaron al futbolista de 40 años calentando junto a sus compañeros, pero luego de vivir el tenso momento con Salas, regresó al banquillo de suplentes.