Paolo Guerrero responde a la controversia de Cueva y Carrillo

El capitán de la selección peruana también se refirió a la posible llegada de ‘Aladino’ a César Vallejo. Además, reveló cómo les afectó la eliminación de la Copa América tras la derrota ante Argentina.

Christian Cueva y André Carrillo, jugadores de la selección peruana de fútbol, han sido duramente criticados después de ser vistos en una discoteca tras la eliminación de Perú en la fase de grupos de la Copa América 2024. Esta situación ha generado malestar y cuestionamientos, ya que no concuerda con el difícil momento que atraviesa la ‘bicolor’.

Paolo Guerrero, capitán y referente del equipo, emitió un mensaje contundente respecto a la controversia. Subrayó la importancia de mostrar respeto y compromiso, especialmente en momentos de decepción. “No he visto, no tengo la menor idea de lo que está pasando. He escuchado comentarios porque entro a Instagram y los veo, pero no sé lo que ha pasado. No he hablado con él después de esto, no sé si es verdad o mentira”, declaró en el programa ‘Fútbol Como Cancha’.

El ‘Depredador’ expresó su deseo de que las críticas se dirijan a él en lugar de a sus compañeros. “Si en algún momento tienen que criticar, critíquenme a mí, soy el capitán de la selección. Voy a respetar cada comentario, el hincha tiene toda la potestad para hacerlo. Como capitán estoy abierto a eso. Lo que pasa después del fútbol, no puedo hablar porque no sé qué ha pasado exactamente”, comentó.

Guerrero también describió el ambiente en el vestuario tras la derrota ante Argentina, que dejó a Perú fuera de la Copa América 2024. “Había mucha frustración y tristeza por el partido contra Argentina. Vi decaídos a mis compañeros en el vestuario. Como capitán, tengo que tratar de decirles que no agachen la cabeza porque obviamente tenemos que salir con la frente en alto, hemos dejado todo en la cancha y no funcionó”, acotó.

Para superar la desilusión, Paolo Guerrero ha buscado apoyo en su familia. “Estoy con la familia. Para mí ha sido muy frustrante pasar por esta situación. Mis compañeros también por lo que vi dentro del vestuario. Obviamente no me gusta y trato de protegerme con la familia, de recargar baterías con ellos, que es lo único que puede hacerte pensar otra cosa, mis hijos, estar con ellos y no pensando mucho en fútbol”, señaló.

Futuro de Christian Cueva

Guerrero confesó que ha conversado con Christian Cueva sobre la necesidad de encontrar un club rápidamente, especialmente tras la eliminación de Perú en la Copa América. “Christian llegaba un poco sin ritmo después de un tiempo fuera de la selección y de las canchas. Pero todos sabemos de la calidad de jugador que es, que le puede aportar mucho a la selección. Yo estoy rogando porque consiga club de una vez y se ponga a entrenar, a jugar, y que vuelva el Cueva que nos dio mucho, sobre todo al Perú. Es un jugador diferente, que todavía está joven y puede darle mucho a la selección”, precisó.

Guerrero también se mostró abierto a la posibilidad de tener a Cueva como compañero en César Vallejo. “Si él lo toma, yo más que feliz porque es un jugador que conozco. Hemos jugado y compartido cancha por mucho tiempo. Si es posible, bienvenido sea, más aún que él es de allá (Trujillo)”, sostuvo.

Desazón y Críticas

La derrota ante Argentina, sumada a la obtenida ante Canadá y el empate con Chile, dejó a Perú en el último lugar del grupo A. Después de la eliminación, vieron a Cueva y Carrillo en una discoteca en Barranco. El incidente se viralizó, generando una ola de críticas por no empatizar con los fanáticos tras el doloroso final en el certamen regional.

Paolo Guerrero, junto a Christian Cueva y André Carrillo, fue parte del equipo que Jorge Fossati llevó al torneo con la esperanza de obtener buenos resultados y aplicar su conocido esquema 3-5-2. A pesar de los esfuerzos, las cosas no salieron como se esperaba, generando frustración y desilusión entre jugadores y aficionados.

