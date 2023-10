El productor de televisión visitó la sede de la Reniec en compañía de sus dos hijos para gestionar sus DNI y obtener la nacionalidad peruana

Ricardo Morán compartió su alegría al iniciar el proceso de solicitud de DNI para sus dos hijos. Después de una lucha que duró casi cinco años, el productor televisivo visitó la sede del Reniec en compañía de Emiliano y Catalina, con el objetivo de que obtuvieran la identificación como ciudadanos peruanos.

Morán, conocido por su trabajo en programas como “El Gran Chef Famosos”, documentó la visita en varias fotos publicadas en su cuenta de Instagram, mostrando cómo se llevó a cabo el registro y la toma de fotografías para cada menor. También se mostraron los documentos que Morán tuvo que revisar y firmar como parte del proceso de inscripción de sus hijos.

“Hola. Paso para contarles que a partir de hoy hay dos peruanos más que están registrados: Catalina Morán Vargas y Emiliano Morán Vargas. Gracias a todos los que nos han apoyado estos cuatro años. Somos muy felices. Gracias @reniec_peru”, fue lo que escribió el también conductor.

Usuarios de twitter felicitan a Ricardo Morán

Usuarios como Gian Marco Zignago, Paloma Casanave (Miss Cupcakes), Eva Ayllón y Wendy Sulca se unieron a los primeros en comentar la publicación de Ricardo Morán para felicitarlo por la emocionante noticia.

Pero no solo ellos. En una hora que lleva publicado el post ya tiene cerca de 30 mil me gusta y cientos de comentarios. “Me muero de amor, sus caritas cuando les toman la foto. ¡Qué felicidad!”, “¡Genial! Pero ojalá también sea así con otros casos que no son famosos. Igualdad para todos”, “Felicidades. Bien logrado, al menos vamos avanzando de a poquito”, eran algunos de los comentarios.

La larga batalla legal de Ricardo Morán llegó a su fin el 13 de octubre, cuando el Tribunal Constitucional (TC) emitió su resolución sobre el caso de Morán. En 2019, Ricardo Morán comenzó una intensa lucha para que sus hijos, Emiliano y Catalina, fueran reconocidos como peruanos por la Reniec.

La Reniec se había negado a inscribirlos argumentando que, según el artículo 21 del Código Civil, solo las madres solteras podían hacerlo. Morán buscaba que, en su situación, el padre también pudiera registrar a sus hijos.

El TC, por su parte, sostuvo que el derecho a la identidad es fundamental y debe ser garantizado para todos los niños, sin importar su origen. Por lo tanto, falló a favor de Ricardo Morán y ordenó a la Reniec que procediera con la inscripción de Emiliano y Catalina en su sistema. Esto significa que los hijos de Morán ahora poseen la nacionalidad peruana.

“Voy a ser bien sincero, esta historia empieza cuando mis hijos existen y no puedo inscribirlos y la lucha es por ello. Ahora podré hacerlo y ahí acaba. No fue una campaña para generar un cambio o una repercusión, si se da y creo que se hará, lo aplaudo y lo felicito, y me llena de alegría”, comentó el productor en entrevista a RPP.

Morán aclaró que su objetivo era simplemente garantizar que Catalina y Emiliano, quienes son hijos de un ciudadano peruano, obtuvieran su registro de acuerdo con lo establecido en la Constitución. “Nada más y ahí acaba”, señaló.